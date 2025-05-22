Сегодня, 22 мая, в ходе продолжающегося в Бакинском военном суде судебного процесса была продемонстрирована видеозапись интервью, которое обвиняемый Давит Ишханян дал телеканалу бывшего самопровозглашенного образования в 2016 году.

В видеоматериале он, отвечая на вопросы журналиста, рассказал о деятельности сторонников «Дашнакцутюн» на территориях Азербайджана: «Дашнакцутюн» пришла в Карабах в 1990-1991 годах. Основная деятельность, конечно, разворачивалась в прифронтовом регионе. Именно поэтому работа велась в этом направлении. Деятельность «Дашнакцутюн» не ограничивалась лишь поставками оружия в Карабах, существовали как материальные, так и человеческие ресурсы. Еще одним важным моментом был организационный вопрос. «Дашнакцутюн» играла для нас роль щита. Неслучайно, что в 1990-1991 годах и вплоть до 1994 года партия «Дашнакцутюн» проявила свою блестящую активность в армейском строительстве и других областях. В тот период формировались дашнакские представители, бойцы и отряды. В то время и я был одним из них».

Отвечая на вопрос телеведущего об объединении созданной на территориях Азербайджана бывшего режима с Арменией, Д. Ишханян сказал: «Мое личное мнение, что наиболее правильный путь — это в конечном итоге объединить Карабах с Арменией. Это должно стать нашим главным и окончательным результатом. Сейчас мы находимся в переходном периоде. Для меня Карабах и историческая Армения — это одно и то же понятие, я вижу их вместе».

Д.Ишханян, отвечая на вопросы государственного обвинителя в суде по поводу интервью, опроверг сделанные им в видеоматериале заявления о том, что «Дашнакцутюн» оказывала военную поддержку бывшему незаконному образованию.