Между Государственным экзаменационным центром (ГЭЦ) Азербайджана и Национальным центром оценки и экзаменов (НУОЭ) Грузии подписан Меморандум о взаимопонимании. Как известно, грузинская делегация прибыла в Азербайджан, чтобы перенять опыт ГЭЦ в области методологии организации школьных выпускных экзаменов. Председатель Правления ГЭЦ Малейка Аббасзаде и директор НЦОЭ Нино Церетели дали эксклюзивное интервью Minval о нюансах сотрудничества, основа которого была заложена еще много лет назад.

Малейка Аббасзаде: На бывшем постсоветском пространстве опыт нашей страны уникален. Попытки проводить массовые экзамены с использованием тестовых заданий в разных странах предпринимались в разное время. Например, в России это было реализовано где-то через 10-15 лет после того, как у нас была внедрена тестовая система.

В 1992 году с помощью турецких специалистов во всех тюркоязычных республиках начали проводиться тестовые экзамены. Почему это было необходимо? Это был политический подход. Дело в том, что в системе образования Советского Союза самой криминализированной областью была сфера вступительных экзаменов и процесс оценивания знаний при переходе из средней школы в высшую школу. Эти проблемы были и в Азербайджане, и в Грузии, и в России. В конце 80-х годов система образования Советского Союза уже претерпела в какой-то степени крах. Все было очень сильно идеологизировано и с научной точки зрения многие проблемы замалчивались, потому что идеология была сильнее всего. А процесс вступительных экзаменов везде проходил непрозрачно, несправедливо, был достаточно проблемным. И тогда решение проводить массовые экзамены, чтобы по одной шкале можно было оценить знания всех, исключая человеческий фактор, было правильным, но его внедрение требовало научного подхода.

Уникальность азербайджанской практики заключается в том, что, начиная с 1992 года, как была внедрена тестовая система экзамена, все принимаемые решения и методики были научно обоснованы. Система продолжает развиваться и по сей день. Чтобы экзамены были прозрачными, справедливыми, для развития этого процесса государство оказывало всестороннюю поддержку.

То, что мы имеем сейчас — мы проводим 45 видов различных экзаменов. 600 тысяч человек за год проходят через наши центры. У нас есть уникальная возможность оценивать их знания, их уровень компетенции. При этом система настроена таким образом, что нам могут заказать любой экзамен, поставить любую цель. Мы просто в этой области знаний находим экспертов и эту систему строим.

Нино Церетели: Самая главная цель нашего визита — это изучить опыт Государственного экзаменационного центра, который существует уже 33 года. Нас особо интересуют навыки в области школьных выпускных экзаменов. Мы собираемся внедрить их у себя в Грузии.

Самое главное для меня — это то, что я тут вижу новые возможности, цифровые технологии. Внедрить это — означает, сделать очень большой шаг вперед. Во-первых, для нас это очень интересно. Во-вторых, очень большое значение для нас имеют тесты, весь имеющийся опыт, формат этих экзаменов, как они проводятся. Но главное — то, что весь опыт научно обоснован и потому эти экзамены очень оправданны. Кроме того, мы используем опыт, минуя те ошибки, которые бы могли совершить, не зная данной методологии. Еще раз хочу сказать огромное спасибо за то, что вы нам так помогаете, протянули руку помощи и предоставили возможность все увидеть своими глазами. У нас также будет возможность присутствовать на выпускном экзамене.

Здесь многое для нас ново, многое мы должны принять во внимание. Мы продолжим поддерживать контакты в онлайн режиме. Вы же понимаете, что тут столько пластов, которые следует изучить. Очень важно, когда вся страна готовится к экзаменам. С вашей помощью, думаю, достигнем высокого уровня подготовки.

И знаете, что мне понравилось? Наш центр не занимается таким объемом экзаменов, как ГЭЦ. Мы проводим только приемные экзамены. И я хочу подчеркнуть еще одно — мы не сегодня начали сотрудничество, мы работаем вместе уже давно. Вы знаете, что мы проводим экзамен на азербайджанском языке?

Малейка Аббасзаде: А у нас на грузинском.

Нино Церетели: Да, мы сотрудничаем. При этом в этом году нам понадобится еще большая ваша помощь и не только для подготовки экзаменов для выпускников. Наш центр проводит экзамен для учителей. Вы знаете, что у нас есть азербайджанские школы. Для учителей, которые там преподают, сейчас готовится экзамен на азербайджанском языке. Также в сентябре мои специалисты приедут, чтобы провести тренинги для проверки знаний в грузинских школах Азербайджана.

— Вы сказали, что изучили опыт многих стран прежде, чем остановить свой выбор на Государственном экзаменационном центре Азербайджана. Что Вас, так сказать, заинтересовало?

Нино Церетели: Прямо отвечу вам, что это огромнейший опыт, которым владеет ГЭЦ. И наверное, самое главное все-таки это то, что наши народы слишком похожи. У нас как будто и история похожая. И понимаете, в чем дело? У нас общественное мнение как будто идентично.

Еще одна причина того, почему мы выбрали Азербайджан. Наш центр тоже является участником Европейской ассоциации по оценке образования (IAEA), как и Государственный экзаменационный центр Азербайджана. В этой ассоциации состоит очень много членов. Мы знаем, кто чем занимается. И я хочу сказать, что на всех конференциях ассоциации всегда подчеркивалось восхищение европейских ученых работой азербайджанского ГЭЦ. Зачем нам далеко ходить, когда на Кавказе есть такая страна, с таким центром и опытом, как у вас.

Малейка Аббасзаде: Говоря о Грузии и об опыте на постсоветском пространстве, скажу, что наша уникальность состоит в последовательности развития. Проведение этих массовых мероприятий требует не только грамотной организации, но и политической поддержки руководства. У нас это всегда было. Я знаю, что у вас это тоже есть. А что касается инноваций, методов, то мы готовы поделиться этим с вами. И я думаю, что вы (Грузия) сумеете быстрее шагнуть вперед. Когда мы будем вам давать какие-то советы по устройству, если вы, конечно, захотите, по типографии или чему-то еще. Мы уже можем сказать, что лучше, а что нет. Нам важно, чтобы в вашей стране был мир и благоденствие. Мы все живем на Кавказе и это абсолютно уникальная среда.

— Какие виды экзаменов Вас заинтересовали больше всего и в ближайшее время собираетесь внедрить их в Грузии?

Нино Церетели: Во-первых, цель нашего визита заключалась в изучении опыта проведения школьных экзаменов 9-го и 11-го классов. Во-вторых, то, что мы увидели тут электронную систему экзаменов, мы тоже собираемся постепенно внедрить у нас. И еще у нас не проводятся экзамены в бухгалтерию. Меня также заинтересовал экзамен в резидентуру. Мы хотим перенять этот опыт и предложить его Министерству здравоохранения. Во всяком случае мы уже думаем, что и как сделать. На это нужны время и финансы.

— Когда можно ожидать проведение первых экзаменов по азербайджанской методике?

Малейка Аббасзаде: Они (Грузия) сейчас готовят свои экзамены в 9-й и 11-й класс по своей программе. Мы же готовы делиться с грузинскими коллегами своим опытом.

Нино Церетели: Я вам честно скажу, что мы уже начали работать. У нас выпускными являются 10 и 12-й классы. Мы провели конкурс и отобрали учителей, которые будут создавать банк заданий. Планируем в 2026 году провести апробацию, а в 2027 году — провести выпускные экзамены в 10-м классе. Вот поэтому мы приехали сюда и попросили поделиться знаниями и методологией.

Малейка Аббасзаде: Это правильно, что вы начинаете с 10-го класса, потому что за это время школьники привыкнут и уже через два года придут в 12-й класс. Вы увидите разницу и что произошло за эти два года. Мы каждый год делаем такие сравнения. Например, те, кто в этом году сдавали экзамены в 11-м классе, мы смотрим на их результаты на экзамене 9-го класса. Мы видим, какой был прогресс. Даже, когда проверяем частоту экзамена, не было ли каких-то подлогов. Например, если кто-то набирает 300 баллов – 100% по математике, то мы смотрим, какой у него был результат в 9-ом классе по этому предмету. Если у него был ноль, то мы проверяем его работу иначе, то есть проверяем его подчерк и т.д. Не может такого быть, чтобы человек в 9-ом классе получил ноль, а в 11-ом классе — 100%. Все это — методология проведения более справедливых экзаменов. Это наши наработки, которые мы имеем. Наши грузинские друзья тоже идут по этому пути. Сначала пройдут экзамены в 10-ом классе, потом состоятся экзамены в 12-ом классе, как было у нас.

В 2017 году мы в первый раз провели экзамен по новой модели курикулума для девятого класса, а в 2019 году мы такой же экзамен, с открытыми вопросами, организовали для 11-го класса. Сегодня 2025 год и у нас дети, которые уже сдали выпускные экзамены в 2023 году. Если обратили внимание, мы каждый год публикуем сравнительный анализ в журнале «Абитуриент».

Очень часто говорят, что результаты 11-го класса — это не только результаты школы, но и репетиторов. Да, это так. Результаты репетиторов, конечно же, влияют, но если ребенок в 9-ом классе набрал по математике 20%, то к 11-му классу с помощью репетиторов может нагнать 40%, но никак не 80%. Мы определяем, как работает школа в 9-м классе, вы (Грузия) определяете в 10-ом классе. И поэтому очень внимательно наше Министерство науки и образования относится к результатам 9-го класса. Это позволяет узнать, с каким багажом знаний дети подошли к 9-му классу и по математике, и по родному языку, и по иностранному языку.