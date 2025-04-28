Сертификационный экзамен по азербайджанскому языку, аналогичный международным тестам TOEFL и IELTS, теперь можно будет сдавать без ограничений. Электронный экзамен станет регулярным, а полученный сертификат будет действителен в течение двух лет. Результат экзамена также будет котироваться при выпускных экзаменах в 9-ом и 11-ом классах. Участвовать в нем школьники смогут неограниченное количество раз. Об этом в эксклюзивном интервью Minval заявила председатель Правления Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.

Отметим, что на днях Аббасзаде анонсировала проведение в ближайшем будущем электронного экзамена по азербайджанскому языку для учащихся русского и английского секторов.

Школьники, которые сдадут электронный экзамен по азербайджанскому языку, в случае необходимости также смогут подать в апелляцию.

Сейчас ГЭЦ тестирует выпускников 9-го и 11-го классов на знание государственного языка в традиционной форме, используя вопросники, распечатанные на бумаге. Однако недавно ГЭЦ презентовал и запустил онлайн платформу для испытательного сертификационного экзамена по азербайджанской языку. Платформа позволяет каждому проверить свой уровень знания азербайджанского языка.

«Вы знаете, что в интернете мы проводим электронный экзамен по азербайджанскому языку по уровням А1, А2 и тд. Мы предложили всем пройти его. Сейчас собираем дату для того, чтобы чётко знать, как регулировать этот экзамен. Экзамен наподобие TOEFL, IELS, но по азербайджанскому языку. Он уже признан государством. Мы получили на него авторское право. В последствии будем этот экзамен проводить регулярно. Будут определённые дни, когда его можно будет сдать. Более того, мы предполагаем, если ученик 9-го или 11-го классов сдал данный сертификационный экзамен, независимо от того, проходил он этот предмет в школе или нет, мы признаем результат. Испытуемый может сдать данный экзамен тогда, когда будет к нему готов. Ну а выданный сертификат будет действителен в течение двух лет.

Но согласно действующим правилам, в школах экзамен по азербайджанскому языку можно сдавать дважды. Один раз проходит в мае, а второй — в июне. Каждый выпускник имеет право дважды за счет государства сдать государственный экзамен по языку. Когда мы станем проводить его электронно, то это будут уже не две попытки. Определится расписание. Допустим, каждый второй четверг месяца можно прийти в экзаменационный центр, сдать экзамен по азербайджанскому языку и получить свой сертификат. То есть можно будет пытаться и пытаться», — сказала Аббасзаде.

Экзамен по азербайджанскому языку доступен для всех, однако для каждой категории обучающихся предусмотрен минимальный порог. Например, выпускнику 9-го класса придется продемонстрировать знание языка на уровне не ниже B1 — получение сертификата уровней A1 или A2 будет означать недостаточную подготовку. Для выпускников магистратуры ориентировочным минимальным уровнем станет B2, однако точные критерии еще уточняются.

Цель проекта — собрать обширную базу данных, которая позволит оценить уровень владения азербайджанским языком среди разных групп населения. Это важно как для развития корпуса языка, так и для формирования содержания экзаменационных материалов. Руководство экзаменационного центра призывает как специалистов, так и обычных граждан пройти тестирование, чтобы внести вклад в общее дело.

«Поэтому я призывала наших писателей пройти экзамен, но они меня не поняли. Носители языка, которые умеют создавать произведения на этом языке, то есть писатели, — это самый высокий уровень владения языком. Я их попросила: мы создали этот экзамен, и я не могу, допустим, требовать, чтобы кто-нибудь сдал азербайджанский на уровне C1, но писатели могут это сделать. Пожалуйста, пройдите его, чтобы мы поняли, как это всё обстоит.

Но они возмутились: мол, мало того, что наших детей экзаменуют, так теперь и писателей решили экзаменовать. Я не хочу их экзаменовать, я хочу понять, что такое носитель языка с уровнем C1. Это необходимо мне для утверждения определённых нормативов внутри экзамена. Поэтому я и обратилась ко всем», — поделилась глава ГЭЦ.

По ее словам, важно понимать, как владеют азербайджанским языком представители разных социальных и профессиональных групп — люди с техническим и гуманитарным образованием, домохозяйки со средним и высшим образованием. Эти данные необходимы для формирования корпуса языка, позволяющего определить частоту использования слов, а также для качественного подбора текстов и материалов, применяемых при создании экзаменационных заданий.

Однако, как отметила Малейка Аббасзаде, далеко не всегда удаётся донести суть таких инициатив — зачастую они воспринимаются неправильно.