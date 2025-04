Письмо Арчибальда Грейси, который остался жив после крушения «Титаника», ушло с молотка за 400 тысяч долларов. Об этом говорится в сообщении The Guardian. Торги прошли на аукционе Henry Aldridge and Son of Devizes в Уилтшире.

Полковник Грейси был пассажиром первого класса. Незадолго до крушении судна он написал письмо с пророческими сроками. Также клочок бумаги содержит восхищения мореходными качествами и внешним видом «Титаника».

«Это прекрасный корабль, но я подожду окончания своего путешествия, прежде чем судить его», — говорится в письме, которое было написано за несколько дней до рокового столкновения с айсбергом.

Аукцион Henry Aldridge and Son of Devizes реализовал лот за сумму, в пять раз превышающую первоначальную оценку. Со слов представителей аукционного дома, это рекордная цена для письма, написанного на борту «Титаника».