Вопрос о возможной встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в рамках мероприятий БРИКС или СНГ в России зависит исключительно от них.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Россия со своей стороны готова выполнять свои обязательства, добавил он.

“Как говорится, It’s up to them (решение за ними),” — сказал Лавров, отвечая на вопрос о вероятности встречи двух лидеров на предстоящих саммитах.

“Если они хотят встречаться, <…> мы всегда готовы выполнять договоренности, достигнутые с нашим участием,” — добавил он.