«Скажи мне, кто твой друг…»

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В своем программном выступлении на первом заседании Милли Меджлиса VII созыва президент Азербайджана Ильхам Алиев, заявив, что «азербайджанский народ прекрасно знает – кто наш друг, а кто наш враг», раскрыл то, насколько этот аспект не был ясным во время оккупации наших земель. Как конкретизировал глава государства, «нам это было ясно, а широкой общественности – нет, т. к. в свое время иностранная пропаганда пустила такие корни в Азербайджане, причем не из одного источника, а из нескольких». Тем самым, президент страны определил границы в плане оценки обществом происходящего в преломлении к Азербайджану в контексте идеологической борьбы в период и после освобождения наших территорий.

Безусловно, одной из причин происшедшего является наличие того факта, что сегодня азербайджанский народ – победитель. В свете чего многое вообще видится по-новому, с учетом изменившихся реалий на Южном Кавказе, да и вокруг. К примеру, мы являемся свидетелями того, как ряд государств, рядившихся в тогу друзей Азербайджана в период 30-летней оккупации, после блистательной победы доблестной азербайджанской армии во второй Карабахской войне резко сменили свою одежду. Посему основным критерием осознания, кто есть для нас друг, а кто стоит на враждебных позициях, становится взгляд на «отношение стран к восстановлению нашего суверенитета». В связи с чем среди друзей Азербайджана никоим образом не останется места для тех, кто, будучи разочарован освобождением земель, вновь желает «подбодрить сепаратистов, приглашает их в зарубежные страны, выдает им визы, ведет с помощью различных инструментов клеветническую кампанию против нас».

Вообще на данной площадке нередко происходят, мягко говоря, удивительные вещи. Когда некоторые государства внезапно становятся большими армянами, нежели сами армяне, открыто подталкивая их к противоправным действиям. К примеру, все чаще лица, представляющиеся «лидерами» несуществующего сепаратистско-марионеточного режима, получают приглашения на различного рода тусовки за рубежом. Именно тусовки, так как главенствующим фактором их проведения является идеологический крен, а именно, демонстрация «реальности» наличия некоего «движения», открыто провозглашающего агрессивно-сепаратистские лозунги в преломлении к Азербайджану.

Причем в этой игре авторы сценария абсолютно не гнушаются использовать низкобробные, так сказать, тексты, когда, к примеру, при всей антироссийской риторике закрываются глаза на реэкспорт Иреваном подсанкционных товаров в РФ. Или, скажем, когда страны, не допускающие развития сепаратизма на своих территориях, оказываются в первых рядах поощряющих аналогичные тенденции против нашей страны. Элементарно, Канада, которая всегда предпринимает конкретные шаги против сепаратизма в Квебеке, оказывается лучшим другом армян, претендующих на исконные азербайджанские территории.

А как оценить, когда Нидерланды и иже с ними разглагольствуют о «нападении» Азербайджана на Карабах? Интересно, а если азербайджанские СМИ в один из дней выйдут с заголовками о том, что Амстердам напал на Роттердам?

Или вечно находящиеся в роли старшей сестры Армении французы, которые, поощряя сепаратизм на азербайджанской территории, даже близко не позволяют жителям Корсики чувствовать себя корсиканцами, свободно общаясь на родном языке. Мало того, именно французы, столь трепетно воспринимающие на словах лозунг «Свобода, равенство, братство», на поверку оказываются проводниками неоколониальных идей в XXI веке. И еще высказывают недовольство в адрес Баку, открыто выступающего за ликвидацию колониальной системы в мире.

Ну а сегодня в армянском стане так вообще эйфория. Все армянские информресурсы с упоением сообщили о наличии в новом правительстве Франции министров-армян. Причем сначала говорилось о двух: министре труда и занятости Астрид Паносян-Буве и главе ведомства по делам госслужбы, упрощения и трансформации госдеятельности Гийоме Каспарян. На сегодня армянские СМИ рассказывают об армянских корнях Антуана Армана, ставшего министром экономики, финансов и промышленности. Конечно, эти лица – друзья Армении, аналогично премьер-министру Франции Мишелю Барнье и главе МВД Бруно Ретайо, в 2021 года незаконно посетивших Карабах.

А если взять политику США по отношению к Южному Кавказу, когда на словах ратуя за мир и стабильность в регионе, вашингтонская администрация ведет абсолютно иную партию в пользу нагнетания ситуации? Из последних моментов на этом поле – экстаз на информационном поле Армении, вызванный кандидатом в президенты США от Демократической партии Камалой Харрис, хотя и продекларировавшей в своем обращении к армянской общине Соединенных Штатов приверженность «установлению прочного мира между Арменией и ее соседями при уважении суверенитета, независимости и территориальной целостности», вдруг заговорила о «восстановлении достоинства армянского народа» и «праве армян, перемещенных» из Карабаха, «на безопасное возвращение в свои дома».

Ну не парадокс? Разве достоинство армянского народа не потеряно вследствие оккупации азербайджанских территорий, насильственного изгнания с исконных территорий мирных азербайджанцев, обстрелов в ночное время спальных районов городов Азербайджана или непредоставления карты мирных полей, из-за чего продолжают гибнуть мирные представители азербайджанского народа в невоенное время? С другой стороны, разве не лидеры сепаратистов принуждали армян Карабаха к выезду из региона, не желая допускать принятия ими законов Азербайджана? Но до этих ли тонкостей г-же Харрис?

А теперь зададимся вопросом, абстрагируясь от всякого рода симпатий и антипатий: «Каким образом данные лица (или страны) могут попасть в число друзей Азербайджана?». Тем более что они сами сознательно ведут антиазербайджанскую политику. Опять-таки, выбор за ними. А Азербайджан продолжает двигаться дальше, исходя из интересов страны и народа.

Теймур Атаев