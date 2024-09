Азербайджан и Финляндия обсудили отношения в ряде областей (фото)

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке провел обмен мнениями по политическим, экономическим и гуманитарным вопросам со своей финской коллегой Элиной Валтонен.

Об этом пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства сообщила в соцсети Х.

Согласно информации, на встрече были обсуждены азербайджано-финляндские отношения в политической, экономической и гуманитарной сферах.

On the sidelines of #UNGA79, @Bayramov_Jeyhun, Minister of Foreign Affairs of #Azerbaijan had a meeting with @ElinaValtonen, Minister of Foreign Affairs of Finland.

Azerbaijan 🇦🇿 – Finland 🇫🇮 relations in political, economic and humanitarian fields were discussed. pic.twitter.com/2A6xamhVxE

