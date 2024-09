Азербайджан на Саммите будущего ООН (фото)

Азербайджанская делегация принимает участие в Саммите будущего ООН.

Об этом в соцсети Х написал заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчин Рафиев.

«Саммит будущего только что начался с принятия Пакта во имя будущего. Саммит станет платформой для обсуждения ради всего человечества и будущих поколений того, как мы будем управлять проблемами, с которыми сталкиваемся сейчас и в будущем, включая климатический кризис», – отметил дипломат.

Summit of the Future has just kicked off with the adoption of Pact of the Future. The Summit will be a platform to deliberate on how to manage the challenges we face now & in the future, including #climate crisis, for the sake of all humanity & for future generations.#COP29 pic.twitter.com/W7xyvtc49g

— Yalchin Rafiyev (@YalchinRafiyev) September 22, 2024