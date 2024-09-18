Ослы в армянской геральдике

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У Армении очень деликатная ситуация с государственной символикой. Государственный флаг – «перевёрнутый» флаг Колумбии. С гимном вообще нет ясности, какой он сегодня у Армении. После распада СССР здесь восстановили гимн дашнакской Армении 1918-1920 годов. А уже в «нулевые» заговорили, что надо бы вернуться к советскому гимну, музыку к которому писал Хачатурян. И вообще гимн 1918 года со всех сторон неудачный: это вообще «куплеты малоизвестного немецкого поэта Зодена, просто так, от балды, переведенные Микаэлом Налбандяном», говорится в них про «плаксу-рукодельницу», у гимна «заунывная мелодия», под которую хочется не на подвиги, а делать баиньки… Вернуться к «хачатуряновскому» гимну решили даже на уровне парламента, но пока играют гимн 1918 года, новые слова на хачатуряновскую мелодию никак не напишут. Старый текст с «Советакан Айястан» и «коммунизм» – тоже не годится.

Теперь вот в Армении взялись за герб. Ещё год назад, в июне 2023-го, премьер-министр Никол Пашинян высказал здравую, в общем-то, мысль: «Современный герб Армении не отражает психологию народа и не имеет отношения к основанному в 1991 году государству».

«Что там изображено? Ноев ковчег на горе Арарат и гербы четырех династий Армении. Глядя на герб, у меня возник вопрос: какое он имеет к нам отношение? Ведь мы приняли его в 1991 году. Какое он имеет отношение к основанному в 1991 году государству? О чем он? Глядя в центр, можно увидеть Ноев ковчег на горе Арарат и нынешнюю территорию Республики Армения, которая находится под водой», — цитировали журналисты заявление главы правительства, по словам которого, герб также содержит изображение льва, «который уже давно не живет в природных условиях Армении».

К слову, что именно следует изобразить на новом гербе Армении, Пашинян умолчал. А, что же до его «здравого смысла», то уже в сентябре того же года Пашинян направил незаконной хунте в Ханкенди поздравительное послание в честь «дня независимости Арцаха».

Между тем ещё на рубеже девяностых-«нулевых», когда в Ханкенди все упивались играми в «государственность» и придумывали себе «государственные символы», в эфире одного из армянских телеканалов (YouTube ещё не вошёл в моду) случилась показательная беседа. Жительница Еревана заявила журналисту, что она не понимает, почему на гербе «НКР» изображены два орла. На вопрос корреспондента: «А что же там должно быть изображено?» женщина, не задумываясь, отвечает: «Два осла! Как символ упрямства карабахцев!»

То, что ереванские армяне называют карабахских не только «шуртвацами», то есть «перевертышами», но и «ишаками», ни для кого в регионе не секрет. Но сегодня все меньше сомнений, что хрестоматийные «два осла» очень подошли бы гербу самой Армении. Из-за клинического упрямства Еревана.

Классический пример: конституция Армении – та самая, где чёрным по белому прописаны претензии на азербайджанский Карабах. Точнее, напомним, в преамбуле к конституции Армении указывается: «Армянский народ, принимая за основу фундаментальные принципы армянской государственности и общенациональные цели, закрепленные в Декларации о независимости Армении, осуществив завет своих свободолюбивых предков о восстановлении суверенной государственности, будучи приверженным делу ее укрепления и развития во имя обеспечения свободы, общего благосостояния, гражданского согласия для потомков, подтверждая свою верность общечеловеческим ценностям, принимает Конституцию Республики Армения».

Теперь перейдём к тексту декларации: «Верховный Совет Армянской ССР, выражая единую волю народа Армении, сознавая свою ответственность перед судьбой армянского народа в осуществлении чаяний всех армян и восстановлении исторической справедливости, исходя из принципов Всеобщей декларации прав человека и общепризнанных норм международного права, претворяя в жизнь право наций на свободное самоопределение, основываясь на совместном Постановлении Верховного Совета Армянской ССР и Национального Совета Нагорного Карабаха от I декабря 1989 года «О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха», развивая демократические традиции независимой Республики Армения, образованной 28 мая 1918 года, имея целью создание демократического, правового общества…» и т.д. и т.п.

То есть прямо и недвусмысленно в основном законе Республики Армения азербайджанский Карабах объявляется частью армянской территории. А Никол Пашинян с клиническим упрямством твердит, что это не территориальные претензии, а «дань истории». И самое главное, в Ереване, в доме 26 на улице маршала Баграмяна, пребывают в полной уверенности, что такое, простите, натягивание совы на глобус мировая общественность проглотит.

И это, конечно же, не «ноу-хау» бывшего вожака «шашлычной революции». До этого в течение более чем четверть века Армения держала под оккупацией земли Азербайджана. Но при этом официальный Ереван на всех уровнях уверял: «Это не агрессия, а самоопределение», и вообще мы тут не причём, все вопросы решайте с «независимыми карабахцами». И эту шарманку в Ереване «крутили» почти 30 лет. Отправляли в Карабах своих призывников, держали там впечатляющую военную группировку, пропихивали даже в информационные материалы ЕАЭС карту Армении с включением оккупированных азербайджанских земель, но продолжали рассказывать сказки про «самоопределение».

Уже во время 44-дневной войны Азербайджан открыто озвучил предложение: «Мы готовы прекратить огонь, как только Армения предоставит чёткий график вывода войск из оккупированных азербайджанских земель, в полном соответствии с резолюциями Совета безопасности ООН». Но Никол Пашинян упёрся и приказал продолжать войну. На четвёртый день боевых действий даже до армянских генералов дошло, что война проиграна, а армянской армии «сломали хребет», но премьер, он же – верховный главнокомандующий, приказывает продолжать, а армянская пропаганда твердит про захват «Гандзака», то есть Гянджи, и выход к Куре.

Опять-таки во время 44-дневной войны тогдашний президент Армении Армен Саркисян дает интервью телеканалу «Дождь», и без тени сомнения заявляет: «Армяне знают, что такое международное право». Тут бы спросить у президента: а вы ничего не напутали? Армяне знают, что такое международное право, но при этом оставляют на бумаге аж четыре резолюции Совета Безопасности ООН. Которые имеют правовую силу и являются концентрированным выражением воли мирового сообщества. Интересно, в Ереване действительно этого не понимают? Или они держат за дураков весь остальной мир?

Ведь такие балаганные трюки в политике имеют катастрофические последствия. Собственно говоря, это Армения испытала на своей шкуре – и в 2016-м и в 2020-м, и в 2023-м годах.

Так что теперь Еревану поумерить бы упрямство, взяться за ум и не вести дело к новому силовому сценарию, который ничего хорошего Армении не принесёт.

Фуад Ахундов, политолог