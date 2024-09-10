Баку обвинил Пашиняна в искажении действительности

276 Просмотров

Заявления премьер-министра Армении о проекте «мирного соглашения» и, в целом, о трехстороннем заявлении от 10 ноября, прозвучавшие во время его выступления 10 сентября на форуме «Иреванский диалог», являются очевидным искажением реалий.

Призыв армянских официальных лиц подписать проект «мирного соглашения» с изъятием несогласованных положений, тем самым оставив решение существующих проблем в двусторонних отношениях на последующий этап, неприемлем.

Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря Министерства иностранных дел Айхана Гаджизаде по поводу антиазербайджанских заявлений премьер-министра Армении во время выступления 10 сентября на форуме «Иреванский диалог».

«Еще раз напоминаем, что независимо от того, в какой форме армянская сторона намерена подписать проект «мирного соглашения», основным условием для подписания реального и прочного мирного договора между Азербайджаном и Арменией является прекращение территориальных притязаний к Азербайджану, закрепленных в Конституции Армении, которая прямо ссылается на Акт независимости Армении, призывающий к «объединению Армении и Нагорного Карабаха», а также в многочисленных юридических и политических документах этой страны.

Что касается утверждений о якобы наличии в Конституционном акте Азербайджана территориальных притязаний к Армении, то еще раз отметим, что попытка провести параллели и равенство между Конституцией Азербайджана и Конституцией Армении не даст никаких результатов. В отличие от Конституции Армении, Конституционный Акт о государственной независимости 1991 года, упомянутый в Конституции Азербайджана, и Декларация независимости 1918 года не содержат территориальных претензий к Армении.

Совершенно безосновательны и заявления армянской стороны о безвредности территориальных притязаний, закрепленных в Конституции этой страны с учетом содержащегося в проекте мирного договора пункта о том, что «ни одна из сторон не может ссылаться на свое внутреннее законодательство в связи с неисполнением своих обязательств в рамках мирного договора». Еще раз напомним, что ни одно международное соглашение не превосходит Конституцию, и об этом всем прекрасно известно.

Что касается заявления премьер-министра о том, что Азербайджан и Армения признают территориальную целостность друг друга в рамках Алматинской декларации, хотели бы напомнить о том факте, что страна, которую представляет премьер-министр, грубо нарушила это обязательство и удерживала под оккупацией территории Азербайджана.

В вопросе разблокирования коммуникаций премьер-министр Армении в очередной раз неверно истолковал взятые на себя обязательства. В пункте 9 трехстороннего заявления четко прописано, какие обязательства несет Армения, как будет организован контроль над транспортным сообщением.

Утверждение армянской стороны, которая, вопреки своим обязательствам после подписания трехстороннего заявления, продолжала военную деятельность на территории Азербайджана и не выводила армянские вооруженные силы с наших территорий до сентября 2023 года, о том, что чинились препятствия для возвращения беженцев и вынужденных переселенцев, проводились этнические чистки против местных армян, не было осуществлено возвращение военнопленных, является искажением реальности. Попытки выдать за этнические чистки добровольный переезд лиц армянского происхождения из Азербайджана в Армению и другие страны после антитеррористических мер 2023 года являются очередной клеветой.

Что касается возвращения военнопленных, то Азербайджан не имеет никаких обязательств по освобождению военных преступников и представителей режима сепаратистской хунты. Азербайджан до сих пор, придерживаясь принципа гуманизма, передал Армении всех военнопленных. Однако тот факт, что после возвращения Азербайджаном военнопленные подверглись массовым арестам и преследованиям со стороны армянского государства, вызвал особое удивление в контексте «заботы» этого государства о своих гражданах.

Используя различные платформы, мы призываем армянскую сторону, продолжающую агрессивную клеветническую риторику в отношении нашей страны, отказаться от заявлений, наносящих ущерб перспективам достижения мира».