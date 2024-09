Байрамов и Сибига обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

Состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Азербайджана и Украины Джейхуном Байрамовым и Андреем Сибигой.

Об этом глава МИД Украины написал на своей странице в соцсети «Х».

В ходе разговора стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и подтвердили взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности стран.

«Надеюсь, что наше сотрудничество будет отражать дружеские связи между нашими народами», – написал украинский дипломат.

Spoke with Azerbaijan’s Foreign Minister @Bayramov_Jeyhun about bilateral and multilateral issues, as well as shared challenges. We reaffirmed our mutual respect for sovereignty and territorial integrity. I expect our cooperation to reflect the friendly ties between our peoples.

— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) September 10, 2024