Дуров прервал молчание: Допрашивали 4 дня |
Алиев: Некоторые страны препятствуют развитию отношений Азербайджан-ЕС |
Мелони приняла приглашение Алиева посетить Азербайджан |
Фидан винит Нетаньяху в геноциде в Газе |
Зеленский раскрыл, как пришла идея Курской операции |
Армения устроила вооруженную провокацию |
Путин сделал заявление по ситуации в Курской области и назвал приоритетную цель в войне |
Камран Алиев рассказал подробности по делу сепаратистов Карабаха |
В Беларуси прогремели взрывы (обновлено) |
Главное Мир

Дуров прервал молчание: Допрашивали 4 дня

Дуров прервал молчание: Допрашивали 4 дня

Павел Дуров впервые прокомментировал задержание во Франции. Основатель Telegram рассказал, что после прибытия в Париж его допрашивали в полиции четыре дня. Арест, четырехдневный допрос и претензии полиции Франции были неожиданностью по ряду причин, прежде всего — в Евросоюзе у Telegram есть представитель, который отвечает на запросы, сообщил основатель мессенджера в своем канале.

«Адрес электронной почты Telegram был общедоступен для любого жителя ЕС, который наберет в Google «Адрес Telegram для правоохранительных органов ЕС», — написал предприниматель.

Кроме того, продолжил Дуров, французские власти могли множеством способов связаться с ним и попросить о помощи, ведь он, будучи гражданином республики, часто посещал консульство в Дубае. По его словам, некоторое время назад он удовлетворил просьбу и лично помог властям страны установить горячую линию с Telegram для борьбы с угрозой терроризма во Франции.

Дуров подчеркнул, что в случае недовольства интернет-сервисом принято заводить дело против самого сервиса.

«Использование законов, существовавших до появления смартфонов, для обвинения генерального директора в преступлениях, совершенных третьими лицами на платформе, которой он управляет, является ошибочным подходом. Создавать технологии и так достаточно сложно. Ни один инноватор никогда не будет создавать новые инструменты, если он знает, что может понести личную ответственность за возможное злоупотребление этими инструментами», — пояснил он.

Теги:
Из этой рубрики
Дуров прервал молчание: Допрашивали 4 дня
Мир

Дуров прервал молчание: Допрашивали 4 дня

2024/09/06, 00:59
Украина не сообщала США о вторжении в Курскую область
Мир

Украина не сообщала США о вторжении в Курскую область

2024/09/06, 00:10
Зеленский: Россия может проиграть войну
Мир

Зеленский: Россия может проиграть войну

2024/09/05, 22:50
Запрет Дурову покидать Францию продлится полгода
Мир

Запрет Дурову покидать Францию продлится полгода

2024/09/05, 20:34
Мусульмане–рохинья могут остаться без родины
Мир

Мусульмане–рохинья могут остаться без родины

2024/09/05, 19:52
Француженка мечтает выйти замуж за Путина
Мир

Француженка мечтает выйти замуж за Путина

2024/09/05, 19:36
Фидан винит Нетаньяху в геноциде в Газе
Мир

Фидан винит Нетаньяху в геноциде в Газе

2024/09/05, 18:00
Литва разместила "зубы дракона" недалеко от границы с Россией
Мир

Литва разместила «зубы дракона» недалеко от границы с Россией

2024/09/05, 17:49
Путин рассказал, кого «поддерживает» на выборах в США
Мир

Путин рассказал, кого «поддерживает» на выборах в США

2024/09/05, 17:28