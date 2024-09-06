Дуров прервал молчание: Допрашивали 4 дня

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Павел Дуров впервые прокомментировал задержание во Франции. Основатель Telegram рассказал, что после прибытия в Париж его допрашивали в полиции четыре дня. Арест, четырехдневный допрос и претензии полиции Франции были неожиданностью по ряду причин, прежде всего — в Евросоюзе у Telegram есть представитель, который отвечает на запросы, сообщил основатель мессенджера в своем канале.

«Адрес электронной почты Telegram был общедоступен для любого жителя ЕС, который наберет в Google «Адрес Telegram для правоохранительных органов ЕС», — написал предприниматель.

Кроме того, продолжил Дуров, французские власти могли множеством способов связаться с ним и попросить о помощи, ведь он, будучи гражданином республики, часто посещал консульство в Дубае. По его словам, некоторое время назад он удовлетворил просьбу и лично помог властям страны установить горячую линию с Telegram для борьбы с угрозой терроризма во Франции.

Дуров подчеркнул, что в случае недовольства интернет-сервисом принято заводить дело против самого сервиса.

«Использование законов, существовавших до появления смартфонов, для обвинения генерального директора в преступлениях, совершенных третьими лицами на платформе, которой он управляет, является ошибочным подходом. Создавать технологии и так достаточно сложно. Ни один инноватор никогда не будет создавать новые инструменты, если он знает, что может понести личную ответственность за возможное злоупотребление этими инструментами», — пояснил он.