Азербайджан стал европейским поставщиком зеленой энергии

Подписан контракт на создание Коридора зеленой энергии из Азербайджана в Европу, сообщил в соцсети Х министр энергетики Парвиз Шахбазов.

«Бухарестская встреча министров и руководящего комитета по созданию Коридора зеленой энергии между Азербайджаном, Грузией, Румынией и Венгрией завершилась важными результатами по реализации Четырехстороннего соглашения. Это важный шаг к превращению Азербайджана в европейского поставщика зеленой энергии. В Бухаресте было создано совместное предприятие JV-Green Energy Corridor, ответственное за реализацию технико-экономического обоснования, руководство которым будет осуществляться на ротационной основе. Мы также согласились разработать План действий для ускорения процессов до следующей встречи и включить задачи, связанные с волоконно-оптической кабельной линией и интеграцией Болгарии», – отметил Шахбазов.

