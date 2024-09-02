Израиль обратился за помощью к России

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Израиль обратился к России за помощью в освобождении заложников, которых удерживает ХАМАС.

Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на заявление офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Израильские власти решили заручиться поддержкой Москвы, которая поддерживает контакт с ХАМАС по поводу судьбы заложников с российским гражданством, поскольку усилия США, Катара и Египта по урегулированию конфликта пока не увенчались успехом, отмечает агентство.

Согласно заявлению, военный секретарь Нетаньяху вернулся в воскресенье, 1 сентября, утром из Москвы, где обсуждал возможную сделку с ХАМАС. Были ли заключены какие-либо договоренности, в офисе премьер-министра Израиля не уточнили.