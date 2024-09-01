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Костанян: Армения передала азербайджанской стороне 10-й пакет мирного договора

Костанян: Армения передала азербайджанской стороне 10-й пакет мирного договора

1 сентября в рамках проходившего в Праге форума GLOBSEC заместитель министра иностранных дел РА Ваан Костанян принял участие в панельной дискуссии «Armenia and the EU: Priorities, Partnerships, and Paths Forward».

Коснувшись процесса урегулирования армяно-азербайджанских отношений, Ваан Костанян отметил, что Армения передала азербайджанской стороне 10-й пакет мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Заместитель министра подтвердил готовность Армении к установлению мира на Южном Кавказе и в регионе. Об этом сообщает МИД РА.

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