Костанян: Армения передала азербайджанской стороне 10-й пакет мирного договора

71 Просмотров

1 сентября в рамках проходившего в Праге форума GLOBSEC заместитель министра иностранных дел РА Ваан Костанян принял участие в панельной дискуссии «Armenia and the EU: Priorities, Partnerships, and Paths Forward».

Коснувшись процесса урегулирования армяно-азербайджанских отношений, Ваан Костанян отметил, что Армения передала азербайджанской стороне 10-й пакет мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Заместитель министра подтвердил готовность Армении к установлению мира на Южном Кавказе и в регионе. Об этом сообщает МИД РА.