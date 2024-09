Клаар подвел итоги работы на посту спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу

Специальный представитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар сегодня завершает свою миссию на данном посту.

«Сегодня мой последний день в качестве спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу. Многое произошло с тех пор, как я приступил к работе почти 7 лет назад, в ноябре 2017 года. Однако, одно остается неизменным: приверженность ЕС оказанию помощи нашим соседям по региону в достижении устойчивого и справедливого мира», – написал он в соцсети Х.

Today is my last day as EUSR for the South Caucasus and the crisis in Georgia. Much has happened since I started almost 7 years ago, in November 2017. But one thing remains the same: The 🇪🇺’s commitment to helping our neighbours in the region achieve sustainable & fair peace. pic.twitter.com/oakWicmWa2

