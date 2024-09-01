Ложь и манипуляции: Иреван скрывает истинные цели под маской миротворчества

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Успех достигается там, где сходятся высокая подготовка и возможности. После окончания Второй Карабахской войны дело мира буксует, несмотря на то, что у Азербайджана и Армении имеются соответствующая база и возможности. Наблюдая за складывающейся картиной проблематичности, приходится констатировать, что имеет значение ещё и третий фактор. Речь о желании или политической воле.

У Азербайджана в этом аспекте не только нет дефицита, скорее, уместно говорить об избытке ценного ресурса. После успешного завершения контрнаступательной операции азербайджанской армии, президент Ильхам Алиев, не дожидаясь завершения боевых действий, начал подписывать распоряжения о создании и восстановлении коммуникаций, строительстве новых дорог и путепроводов. Это был добрый знак, возвестивший о желании Баку без проволочек приступить к мирному освоению деоккупированных территорий и прилегающих земель.

Армения же, столкнувшись с тяжёлой капитуляционной ситуацией, долго не могла сосредоточиться на поствоенных реалиях. Азербайджан не стал унижать поверженного противника, напротив, предложил подключиться к региональным интеграционным проектам, дав понять, что регион, уставший от затянувшейся турбулентности, должен быстро переключиться на мирную жизнь.

Прошло без малого четыре года, Иреван по-прежнему колеблется и мечется, вынашивая реваншистские цели. По всем признакам видно, что эта страна готовится ко всему, кроме мира. В основном армянскую сторону привлекают военные приготовления. Это тема отдельного разговора, однако бряцание оружием, характерное для армянской ментальности, не даёт поводов для оптимизма относительно мирного процесса. Поверженный агрессор восстанавливает силы для новых провокаций, а может и для военной кампании. Когда азербайджанская сторона указывает на опасность обстрелов с армянской стороны, армянская сторона отрицает факты нарушения режима тишины. В то же время нарушители спокойствия предлагают создать механизмы для мониторинга ситуации.

А не лучше ли отказаться от провокационных действий и следовать верным путём деэскалации? Это ведь нужно и армянам. Однако другие требования и предлоги, которыми оперирует Иреван, свидетельствуют о том, что Армения вообще не работает над мирным планом, и цели сторон разнятся.

По поводу роспуска Минской группы ОБСЕ разговор излишний. Она канула в Лету по одной очевидной причине – ради разрешения территориального спора между двумя государствами. Карабахский кризис разрешился усилиями Баку, который нашёл ключ к решению тяжбы, взвалив на себя непомерно тяжёлое военно-политическое бремя.

Если Иреван возвращается к решению уже решённого вопроса, значит, разыгрывает авантюру. Баку не видит в этом непреодолимой дилеммы и осознаёт, что Армения не соглашается на роспуск Минской группы ОБСЕ, потому что рассматривает восстановление территориальных претензий. Азербайджан этим не болеет, и это известно не только противной стороне, но и всему сообществу.

Разве не резонны требования Баку относительно внесения изменений в Конституцию Армении ради избавления основного закона страны от содержащихся в нём территориальных претензий к соседям? Не соглашаясь с позицией азербайджанской стороны, Иреван только подтверждает своё нежелание мириться и оставляет мины замедленного действия на будущее. В актуальном контексте армяне ссылаются на то, будто бы в преамбуле Конституции есть отсылка к Декларации о независимости, где упоминается Карабахский регион как неотъемлемая часть Армении.

В основополагающих правовых актах Армении есть немало того, что вызывает вопросы, не имеющие внятных ответов. Например, в Декларации о независимости пятая статья указывает на то, что вооружённые силы создаются под руководством Верховного совета (парламента). Но в 1995 году, когда была принята Конституция РА, армия и МВД были переподчинены главе государства. Получается, что положения Декларации и Конституции противоречат друг другу. То, что дословно отражено в Конституции, не подтверждает содержание Декларации, а то, что не написано, значит, не касается Конституции. А что касается жителей Карабаха, которые упоминаются как «народ», они никогда не принимали участия в выборах РА.

Конституция Армении определяет «миацум» (воссоединение) как цель армянского народа. Азербайджан последователен в требовании изменений в Конституции Армении. Народ страны должен через референдум поставить точку в вопросе «миацума» и признать, что карабахский вопрос решён раз и навсегда.

В Конституции Азербайджана разнобоя нет, в ней есть отсылка к Акту о независимости 1991 года, а также к Декларации независимости Азербайджана от 1918 года. Там указано, что Азербайджан является правопреемником Первой Республики. Но в Армении склонны считать, что некоторые их территории упоминаются как азербайджанские земли. Под ними имеются в виду «юго-западные части Закавказья, области Тавуш, Гегаркуник и Арарат».

Там считают, что Конституция Азербайджана содержит территориальные претензии к Армении, и будто бы Иреван не поднимает этот вопрос, хотя мог бы. Делая одолжение Баку, в Иреване полагают, что в согласованных статьях мирного договора уже зафиксировано, что ни одна из сторон не может ссылаться на свои внутренние законодательные акты.

Это чистой воды отговорка, потому что Карабах никогда не был вне состава Азербайджана, и по какому праву в законодательных актах Армении его название упоминается?!

Тактика Армении заключается в том, чтобы с помощью многословия и забалтывания спарринга блокировать движение в направлении главной цели – всеобъемлющего мира. Сам Никол Пашинян трубит на весь свет, что Азербайджан вооружается, покупая новые вооружения и боеприпасы у Италии. Это ложь. Азербайджан закупил у Италии транспортный самолёт, который не считается оружием. Не потому ли отвлекается внимание от главной цели, чтобы замаскировать закупки Арменией серьёзных наступательных вооружений? Именно. Армения в больших объёмах закупает современные вооружения у Франции, США, Индии и других стран. Если страна желает мира, она должна наращивать арсеналы?!

На последней пресс-конференции армянский премьер, вводя в заблуждение представителей медиа, сказал, что Азербайджан тратит 17% ВВП на военные цели. В реальности этот показатель отмечен на уровне неполных 4%, а в Армении аналогичный индекс намного выше. Страна тратит на накачивание военных мускул невидимые бюджетные и фондовые ресурсы.

По логике армянских руководителей, «Азербайджан вооружён», поэтому Армения обязана сделать то же самое, хотя аргумент не выдерживает критики. Армения на протяжении 30 лет оккупировала земли Азербайджана, и народ страны, подвергшейся агрессии, был вынужден наращивать боевую мощь ради восстановления территориальной целостности.

После Второй мировой войны Армения оказалась одной из немногих стран, вторгшихся на территорию другой страны. Помнится, как после вторжения Ирака в Кувейт в отношении страны-агрессора было незамедлительно введено эмбарго на поставки оружия. К Армении никаких санкций применено не было.

Если она и дальше будет развивать свой военный потенциал, нет никаких гарантий, что она не воспользуется мощным арсеналом в дальнейшем. В обязательном порядке необходим механизм контроля над интенсивной милитаризацией Армении. Ответственность за это несут как международные организации, так и страны, вооружающие Иреван.

Армения держала Нахчыван в состоянии блокады в течение 30 лет. Она продолжается даже после прихода к власти Никола Пашиняна. Сейчас армянские представители говорят о снятии блокады, но в рамках своих интересов, что является не чем иным, как лицемерием.

Для нормализации отношений и оздоровления общей ситуации Иреван должен проявить добрую волю, создать возможность открыть сообщение между основной частью Азербайджана и Нахчыванской АР. Только после этого можно будет рассмотреть другие транспортно-коммуникационные вопросы.

Армения во что бы то ни стало желает изменить действующую конъюнктуру в свою пользу, чтобы завладеть инициативой ради реализации дальнейших целей. Эти цели никак не коррелируются с духом миротворчества. Наоборот, в стране, где политики и эксперты в своей профессиональной деятельности полагаются на ложь, манипуляции и сознательное искажение исторических и региональных истин, ожидать кардинальных изменений несерьёзно.

Взгляд Баку на текущее положение рационален. Он понимает, что необходимо укреплять доверие, а для этого необходимы здоровые инициативы. Баку готов поделиться позитивным опытом.

Тофик Аббасов