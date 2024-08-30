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Лидеры ЕС собрались бойкотировать саммит в Будапеште из-за Орбана

Лидеры ЕС собрались бойкотировать саммит в Будапеште из-за Орбана

В Европейском Союзе лидеры по крайней мере нескольких государств рассматривают возможность бойкотировать ноябрьский неформальный саммит ЕС и саммит Европейского политического сообщества в Будапеште из-за действий венгерского премьера Виктора Орбана.

Об этом узнал портал VSquare от неназванных европейских дипломатов.

Собеседники VSquare утверждают, что в столицах ЕС сейчас «наблюдают за следующим шагом Орбана», прежде чем принять решение о своем участии в саммитах Евросоюза и Европейского политического сообщества.

Издание предполагает, что к бойкоту могут присоединиться нордические члены ЕС и страны Балтии, которые уже решили снизить представительство на мероприятиях в рамках венгерского председательства в Совете Евросоюза.

«Есть также предположение, что Польша и даже Чехия могут бойкотировать по крайней мере неформальный саммит ЕС», – говорится в материале.

Один из источников в разговоре с VSquare предположил, что окончательное решение будет зависеть от того, что Орбан будет делать дальше со своей противоречивой политикой в отношении Украины и России, в частности в контексте самопровозглашенной «мирной миссии».

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