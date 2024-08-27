Пришел «демократом», стал диктатором

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В Армении все чаще говорят о том, что поведение премьер-министра Никола Пашиняна выдает в нем диктатора, а не демократа, каким он пришел к власти. Он слишком крепко держится за кресло и напрочь отказывается идти на компромисс с политическими силами страны, то есть работать с ними сообща. Получив власть, Пашинян стал совершенно другим — бескомпромиссным, надменным, не принимающим иную точку зрения.

А буквально вчера политтехнолог Тигран Кочарян заявил, что действия Пашиняна являются не проявлением «скрытой предвыборной гонки», а результатом конкуренции с Багратом Србазаном за место в медиаполе.

«Пашинян прекрасно знаком с особенностями медиаполя и понимал, что если будет реально оставаться «в отпуске», то поле перейдет под контроль Баграта Србазана, и вернуть его потом будет крайне сложно. Поэтому он пытается продолжать работу со своими соратниками и со своим электоратом. С этим и связана «бурная деятельность» Пашиняна», — заявил он в эфире MediaHub TV, сообщают СМИ.

При этом Кочарян отметил, что освещение бурной деятельности премьера проходит в «брежневском стиле», переходя все допустимые границы.

«В новостном блоке ОТА 27 минут было уделено освещению деятельности Пашиняна. И это было ужасно. Даже репортажи о Брежневе в период его пребывания у власти не длились столько, максимум 10 минут. Должно было произойти какое-то ЧП, чтобы репортаж длился 27 минут», — заявил Кочарян.

По его словам, у правящей команды нет чувства меры.

«Было принято решение заполнить информационное поле новостями о премьере, и никаких ограничений не было установлено. Результатом подобного метода стал откровенный перебор, который уже оказывает обратный эффект даже в рядах сторонников премьера», — отметил он.

И самое главное, по оценкам Кочаряна, Пашинян проходит все этапы классического диктатора.

Между тем еще в октябре 2018 года глава объединения «Национальное самоопределение» Паруйр Айрикян провел параллели между первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном и Пашиняном. По словам Айрикяна, Пашинян, когда началось движение, делал определенные заявления относительно проведения досрочных парламентских выборов и сроков их проведения. Однако теперь он высказывается в ином ключе, что очень напоминает стиль поведения Тер-Петросяна, тогда как все политические процессы в стране должны протекать в строгом соответствии с Конституцией.

Политик также жестко раскритиковал действия Пашиняна и его сторонников по штурму сквера перед зданием парламента: «В конце концов, это Национальное Собрание, и они могут принимать разные решения и законы, с которыми не всегда можно согласиться, но так поступать нельзя было».

Глава партии добавил, что вначале был сторонником протестного движения и поддержал Пашиняна.

«Однако я должен сказать, что последние заявления Пашиняна — это заявления диктатора, которые не имеют под собой никакой юридической или моральной основы», — заявил Айрикян.

В целом политики говорят, что Никол Пашинян обещал множество реформ и изменений, связанных в том числе и с Конституцией. И что самое интересное, премьер Армении сначала боролся против тогдашнего президента Сержа Саргсяна, называя последнего диктатором, но на сегодняшний день он фактически продолжает политику Саргсяна и подстраивает Конституцию под свои интересы.

Отметим, что после конституционной реформы в Армении у президента отняли практически все полномочия, кроме внешнего представительства и возможности оспаривать законность действий правительства. У Пашиняна же, наоборот, появились все возможности стать единоличным диктатором в Армении.

Долгое время ему удавалось скрывать свои намерения под образом простого парня из народа, в который он вжился, чтобы обрести популярность и признание. Было непросто превратить свою популярность в мандат премьера. Но теперь в этом образе нет необходимости. Достаточно просто устранить недовольных его политикой, что он и делает, потому что цель ясна — удержаться наверху.

Рамелла Ибрагимхалилова