Украина предупреждает Беларусь о «трагических ошибках»

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МИД Украины заявил о переброске белорусских войск к границе страны и призвал Беларусь избежать «трагических ошибок».

«Вооруженные силы Беларуси под видом учений концентрируют значительное количество личного состава, вооружения и техники вблизи северной границы Украины. Мы призываем белорусских чиновников не совершать трагических ошибок под давлением Москвы и отвести войска от нашей границы», — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что Беларусь перебросила к границе с Украиной Силы специальных операций, вооружение и военную технику, включая танки, артиллерию, РСЗО, ПВО и инженерную технику. Также зафиксировано присутствие наемников ЧВК «Вагнер».

Кроме того, белорусские военные учения проходят в непосредственной близости от Чернобыльской АЭС. Украина призывает «прекратить недружественные действия» и отвести белорусские войска на безопасное расстояние.