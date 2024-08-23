Пропагандист Соловьев призвал себя перестать врать

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Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев, ранее рассказывавший о «силе российской армии» и «превосходстве РФ в вооружениях», внезапно изменил риторику. В последних эфирах он подчеркнул силу украинской армии, призвав прекратить вранье о слабости врага.

«Всем тем, кто говорит, что враг слаб, деморализован, что у него ничего нет, прекратите врать», – заявил пропагандист в одном из последних эфиров.

Реакция других пропагандистов, включая депутата Госдумы Андрея Гурулева, была подавленной — они опустили глаза и выглядели удрученными.