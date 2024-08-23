Палестина отказалась участвовать в переговорах Израиля и ХАМАС

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Власти Палестины не намерены участвовать в переговорах между Израилем и ХАМАС. Об этом заявил в интервью РИА Новости советник палестинского лидера Махмуда Аббаса по международным отношениям и его специальный посланник, министр Рияд аль-Малики.

По его словам, Палестина не является одной из сторон конфликта. В вопросе прекращения огня между ХАМАС и Израилем представители Палестины также не собираются участвовать.

Спецпосланник Аббаса добавил, что правительство Палестины станет ключевым участником переговоров тогда, когда дискуссия сосредоточится на том, как будет построена жизнь после урегулирования конфликта. В частности, речь идет о том, кто будет управлять КПП «Рафах» и о вопросах реконструкции Газы.

Ранее Рияд аль-Малики заявлял о возможной масштабной израильской операции на Западном берегу.