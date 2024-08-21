Сделка по прекращению боевых действий в Секторе Газа на грани срыва

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Сделка по прекращению боевых действий в Газе оказалась под угрозой срыва. Несмотря на подписанное Израилем соглашение, ХАМАС публично отказался его принять, что ставит под вопрос дальнейшие мирные усилия. США, Израиль, Египет и Катар продолжают переговоры, но растет обеспокоенность, что соглашение может потерпеть неудачу.

Старший советник Белого дома по Ближнему Востоку Бретт Макгурк направляется в Каир для обсуждения деталей. Однако отказ ХАМАС от сделки может привести к дальнейшей эскалации, включая возможную конфронтацию с Ираном.

Министр иностранных дел США Энтони Блинкен назвал предлагаемое соглашение «возможно, лучшей и последней возможностью» для прекращения огня и освобождения заложников. Однако разногласия между ХАМАС и Израилем создают серьезные риски для мирного урегулирования.