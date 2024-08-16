В МВД опровергают захват заложников в ТЦ «Сядяряк» (видео)

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Проведено расследование в связи с кадрами о том, что якобы в магазине, расположенном в одном из торговых центров поселка Локбатан удерживают в заложниках группу лиц.

Об этом сообщил сотрудник пресс-службы МВД лейтенант полиции Ибрагим Амирасланлы.

Он отметил, что были изучены кадры предполагаемого захвата в заложники группы людей в магазине, расположенном в одном из торговых центров поселка Локбатан:

«Установлено, что люди на видеокадрах являются арендаторами магазина, и между ними и новым владельцем магазина возник спор по вопросу арендной платы. Утверждения о захвате в заложники этих лиц необоснованны».

Отметим, что в социальных сетях распространились видеокадры о том, что в одном из торговых центров поселка Локбатан группа людей была взята в заложники.

Ранее в соцсетях распространились видеокадры, на которых снимавший утверждал, что его родственников закрыло в магазине руководство рынка.