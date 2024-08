«Тактика ябеды» или банальный перепуг?

Ереванские СМИ самым внимательным образом отслеживают грузовые авиарейсы между Азербайджаном и Израилем. Вот и на сей раз тоном опытных доносчиков сообщают: «Очередной грузовой самолет перевозчика оружия Silk Way Airlines летит из Израиля (Овда) в Азербайджан (Баку). В этом году было больше десятка подобных рейсов».

Для начала напомним: Silk Way Airlines — это крупная и очень уважаемая карго-авиакомпания, которая доставляет грузы самой разной номенклатуры практически по всему миру. А в системе карго-перевозок контракты на доставку оружия — это очень прибыльно и престижно. Более того, в регионе прекрасно помнят, какой скрежет зубовный поднялся в Армении, когда Silk Way по контракту с НАТО доставляла оружие в Афганистан, и как при помощи болгарской журналистки Диляны Гайтанджиевой, не раз игравшей роль «сливного бачка» для российской пропаганды, пытались раздуть скандал, будто бы Silk Way доставляет оружие «сирийским террористам». Всё закончилось громким пшиком и увольнением Гайтанджиевой из газеты «Труд».

И уж точно с обвинениями кого-либо в «перевозках оружия» в последнюю очередь следует выступать Армении, где регистрировали мелкие авиакомпании, созданные небезызвестным Пригожиным для перевозки наемников и оружия в Африку. Причём Армения угодила за это под европейские «авиационные» санкции. Но интерес армянского «болтающего класса» к воздушным карго-перевозкам между Азербайджаном и Израилем, причём не просто интерес, а стремление вынести его в публичное информационное поле, весьма примечателен.

Вполне возможно, что эти новости предназначены не столько для армянской, сколько для иранской аудитории. «Утечки», будто бы Иран готовит удары по «израильским объектам», воодушевили армянских реваншистов, которые продолжают лелеять мечту о войне с Азербайджаном чужими руками. Понятно, что в Ереване уверены: материалы армянских ТГ-каналов об авиарейсах между Азербайджаном и Израилем наверняка подтолкнут Тегеран к жёстким мерам в отношении Баку. Тем более что «дипломатия ябед» во внешней политике Армении применяется далеко не в первый раз. А теперь Армении ещё и нужно как-то скрыть то обстоятельство, что она сама открыла двери на свою территорию для стран Запада, которые разворачивают здесь свою разведывательную инфраструктуру. Что по понятным причинам не может не тревожить Иран.

Впрочем, сработают ли надежды Армении на «дипломатию ябед» — вопрос открытый. Это Никол Пашинян может подобострастно внимать Али Хаменеи, когда тот заявляет, что «Зангезурский коридор» вреден для Армении. В Тегеране решение будут принимать без подсказок из Еревана. Но зато нет сомнений в другом. Во всей армянской истерике вокруг грузовых перевозок по маршруту Израиль-Азербайджан слишком уж заметно сквозит страх.

Армянское военно-экспертное сообщество очень хорошо помнит приятный для себя опыт первой карабахской войны, боевых действий начала девяностых, когда Армении удалось оккупировать до двадцати процентов территории Азербайджана. Не последнюю роль тогда сыграл и перевес в «матчасти»: Армения располагала «подаренным» Россией боевым оружием, а азербайджанским добровольческим батальонам, которые в девяностые и держали фронт, приходилось воевать в лучшем случае переделанными метеорологическими ракетами «Алазань». И уж точно здесь сделали выводы из боевых действий последних лет — и в апреле 2016 года, когда была освобождена высота Лелетепе, и боёв на Товузском направлении в июле 2020 года, и 44-дневной Отечественной войны, и антитеррористических рейдов сентября 2023 года, и приграничных стычек. Когда уже стало понятно: у Азербайджана — армия XXI века, армянская армия по «матчасти» отстаёт от азербайджанской на поколение, и это не тот случай, когда помогут мантры «воюет не оружие, а люди, и вообще наши „зинворы“ — это львы со стальными сердцами». После 11 000 дезертиров эти заклинания звучат не очень.

Более того, судя по всему, думающая часть армянского военно-экспертного сообщества уже убедилась, что на «оружейном попрошайничестве» добиться военного перевеса не получится. И Россия, и Запад заняты украинской войной, накачиваются оружием друг против друга, и это не тот случай, когда Армения сможет рассчитывать на слишком щедрые подарки. А Азербайджан — ну надо же! — не снижает темпов военного строительства и после победы в Карабахе, закупает оружие, создаёт части «коммандос»… И чем на это ответит Армения? «Выжиманием» последних соков из своего бюджета на военные расходы? Безудержным увеличением численности армии при крошечном населении и массовой эмиграции? Понятно, что это не поможет. Подписать мирный договор и отказаться от планов реванша: на это банально не хватает духу.

Вот и остаётся только истерить по поводу грузовых авиарейсов из Израиля в Азербайджан.

Нурани, обозреватель