МИД Азербайджана поздравил Пакистан с Днем независимости

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Пакистан с Днем независимости. Об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства страны в соцсети Х.

«Сердечные и искренние поздравления братской Исламской Республике Пакистан и пакистанскому народу с Днем независимости!» – отмечается в сообщении.

Cordial and heartfelt congratulations to the brotherly Islamic Republic of Pakistan and the Pakistani people on their #IndependenceDay!

Happy Independence Day, Pakistan! 🇦🇿🇵🇰@ForeignOfficePk pic.twitter.com/aIbmbYXjc7

