Китай не намерен молчать

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10 августа ряд серьезных информ-ресурсов сообщил о готовности США снять запрет на продажу наступательного оружия Саудовской Аравии (СА). Правда, оружейные договоренности такого уровня в обязательной форме должны получить добро в Конгрессе, но это, так сказать, частности. В глобальном же смысле речь идет о намерении Вашингтона переформатировать Ближний Восток в угоду своим интересам (в пику Пекину). Но обо всем по порядку.

Для начала отметим, что в сентябре 2023 года американская RTX (экс-Raytheon) вышла из соглашения (25 млрд долларов) с компанией Scopa Defence по созданию системы ПВО для СА. Причиной были названы опасения компании относительно возможных бизнес-связей саудийской стороны с китайскими и российскими фирмами, находящимися под американскими санкциями. Данное решение, безусловно, не могло не привести к охлаждению отношений между США и СА, и началась раскачка геополитических качелей.

В январе 2024 года почти все СМИ сообщили о вступлении СА в БРИКС, сославшись на сообщение гостелевидения королевства в соцсети Х. Однако данная информация была, скорее, месседжем Эр-Рияда Вашингтону, который, по всей видимости, оказался воспринятым Белым домом, т. к. вскоре сообщение с сетевой странички было удалено. А уже в апреле по линии МИД СА было сообщено о завершении Вашингтоном и Эр-Риядом значительной части работы над двухсторонними соглашениями в области обороны и безопасности. В связи с чем ряд экспертов сразу же поспешил высказаться о реанимации идеи по становлению СА для США «основным союзником вне НАТО».

В июне The Wall Street Journal связал будущее оборонного соглашения США и СА с нормализацией дипотношений королевства с Израилем, прекращением войны в секторе Газа и приверженности Израиля созданию Палестинского государства. Что, согласно Bloomberg, «потенциально могло бы укрепить позиции США, потеснив Иран и даже Китай». Правда, одним из условий данного хода дел оговаривалось ограничение СА доступа китайских технологий к сетям страны «в обмен на инвестиции США в искусственный интеллект и американскую помощь для развития собственной гражданской ядерной программы».

Возможно, однако, что не все пункты договоренностей устраивали Эр-Рияд, и в том же июне СА решила не продлевать 50-летнее соглашение с США о продаже нефти исключительно за доллары. Конечно же, на фоне происходящего никоим образом не дремал Китай. Весной 2023 года Пекин обеспечил на своей площадке договоренности Тегерана и Эр-Рияда о восстановлении дипломатических отношений на основе «взаимоуважения суверенитета и невмешательства во внутренние дела друг друга». С подачи New York Times, «китайский лидер воспользовался сокращением американского влияния на Ближнем Востоке и представил Китай в качестве альтернативы порядку во главе с Вашингтоном, которого он обвиняет в подталкивании мира к новой холодной войне».

А уже в июне 2023 года Тегеран предложил Эр-Рияду (интересно, по собственной инициативе?) создать в регионе коалицию для обеспечения морской безопасности. Что произошло на фоне наличия на Ближнем Востоке возглавляемой США коалиции по морской безопасности, из которой, правда, в мае 2023 года вышли ОАЭ. Тегеран же высказался за выработку гарантии безопасности судоходства, что стало бы альтернативой американскому присутствию в регионе. Следом прошла информация о планах Ирана, СА, ОАЭ и Омана сформировать военно-морской флот совместно с Китаем.

В свете происходящего аналитики не преминули обратить внимание на факт получения Пекином из Персидского залива свыше 40% необходимой для государства нефти (в 2023 году из СА в Китай было поставлено почти 86 млн т «черного золота»). Более того, как было отмечено, данный регион стал одним из важнейших звеньев китайского проекта «Один пояс, один путь» и значимым рынком для китайских потребительских товаров и технологий. В частности, на китайский Huawei падало обеспечение 5G-сетей в СА, Катаре, Кувейте и ОАЭ.

Параллельно же Китай блестяще выстраивал отношения и с Израилем. В подтверждение чего сошлемся на такой пример, как занятие в первой половине 2024 года китайскими автомобильными брендами не только лидирующих позиций на рынке Израиля, но и установление новых стандартов реализации электромобилей (самым продаваемым брендом в Израиле оказался китайский BYD, а наиболее ходовой моделью -BYD Atto 3).

Правда, сложившееся китайско-израильское взаимопонимание не помешало постпреду КНР при ООН Фу Цуну в июле призвать Израиль к немедленному прекращению военных операций в Газе. По его словам, Китай выступает за создание независимого государства Палестина и созыв международной мирной конференции для разработки дорожной карты по реализации принципа о сосуществовании двух государств.

Мало того, в том же июле по итогам прошедших в Пекине переговоров с главой китайского МИДа Ван И представители 14 палестинских движений и группировок, включая ФАТХ и ХАМАС, подписали совместную декларацию, зафиксировавшую согласие на создание независимого палестинского государства со столицей в Иерусалиме и поддержание целостности палестинской территории, включая Западный берег, Иерусалим и сектор Газа. В Декларации говорится, что «временное правительство национального примирения будет сформировано и восстановление Газы начнет осуществляться на основе консенсуса всех палестинских фракций и действующего Основного закона Палестины».

Весьма симптоматично, что Израиль не особо резко выступил против этой позиции Китая. Министр иностранных дел страны Исраэль Кац лишь ограничился констатацией, что «вместо отказа от терроризма ФАТХ принимает убийц c распростертыми объятиями». Вслед за чем подчеркнул, что «безопасность Израиля останется исключительно в руках Израиля».

Геополитические же качели продолжали раскачиваться, и в богатом на события июле СА довела до глав стран G7 информацию, что в случае конфискации замороженных российских активов Эр-Рияд продаст часть европейских бондов. В свете чего Bloomberg, приведя данные о владении СА французскими и другими европейскими облигациями на десятки млрд евро, подчеркнул, что хотя их продажа не оказала бы существенного влияния на рынок, но примеру Эр-Рияда «могли бы последовать другие страны».

Таким образом, месседж следует за месседжем, причем неимоверно быстрыми темпами. Только вот от кого и кому? Согласимся, что на первый взгляд речь идет о СА, Израиле или Иране. В реалии же за фасадом этих стран очень колоритно высвечиваются фигуры США и Китая. Именно потому объявление Вашингтоном о снятии в ближайшее время запрета на продажу наступательного оружия СА не может не привести к очередному ходу на ближневосточном поле со стороны Китая. Следовательно, прекращение военных действий на Ближнем Востоке (впрочем, как и во всех регионах планеты) может быть обеспечено американо-китайскими договоренностями. На данном же историческом этапе геополитические качели все еще находятся в стадии серьезного раскачивания.

P.S. Ну и так, на всякий случай, сообщим для сведения читателей, что на арабские страны приходится почти третья часть мирового оружейного рынка.

Теймур Атаев