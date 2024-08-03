Пограничники задержали иракца на лодке (фото)

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Задержан гражданин Ирака, пытавшийся пересечь государственную границу Азербайджана по морю.

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы (ГПС).

Было отмечено, что 1 августа в 04:30 Береговая охрана Государственной пограничной службы обнаружила в южной части Каспийского моря на расстоянии 1,8 мили от берега неизвестную цель, двигавшуюся в северном направлении со стороны Исламской Республики Иран.

«С целью задержания обнаруженной цели пограничным кораблем, несущим службу по охране государственной границы, была начата операция преследования. Подразделения берегового контроля были проинформированы об этом и приняты срочные меры по закрытию береговой линии. В результате взаимодействия подразделений берегового контроля Береговой охраны и пограничного судна был задержан гражданин Иракской Республики Махди Салих Файзи, 1992 года рождения, который пытался перейти на территорию Азербайджанской Республики, нарушив государственную границу на маломерном судне. По факту продолжается оперативно-следственная деятельность. Неотложные меры в области обеспечения надежной охраны морских границ Азербайджана, усиления контроля за режимом в Каспийском море продолжаются». – сказали в ГПС.