Михалко соболезнует в связи с гибелью азербайджанских военнослужащих

Глава представительства Европейского Союза в Азербайджане Петер Михалко выразил соболезнования в связи с гибелью четырех азербайджанских военнослужащих.

«Выражаю глубокие соболезнования в связи с гибелью четырех азербайджанских военнослужащих в неслужебное время. Выражаю глубокие соболезнования их семьям, друзьям и коллегам», – написал дипломат в соцсети Х.

🖤I express my deepest condolences over the tragic loss of lives of the four off-duty Azerbaijani servicemen and my most sincere sympathy to their mourning families, friends and colleagues

— Peter Michalko (@MichalkoPeter) July 31, 2024