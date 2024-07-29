Напряжение нарастает

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На фоне обострения предвыборной ситуации в США и осложнения обстановки на Ближнем Востоке в значительной мере вне зоны внимания наблюдателей осталась встреча госсекретаря США Энтони Блинкена с министром иностранных дел Китая Ван И, состоявшаяся 27 июля в кулуарах 57-го совещания глав внешнеполитических ведомств Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Лаосе.

Прежде чем рассмотреть отдельные тенденции этой встречи, важно отметить, что на июльском саммите НАТО в Вашингтоне значительное внимание было уделено т. н. группе Indo-Pacific 4 (IP4), включающей Японию, Южную Корею, Австралию и Новую Зеландию. Лидеры этих государств уже третий раз подряд приняли участие в саммите альянса. В этом контексте следует обратить особое внимание на утверждение в декларации саммита о том, что «амбициозные цели и политика принуждения» Китая «бросают вызов нашим ценностям и безопасности».

Пекин, естественно, устами МИД КНР раскритиковал «лживые утверждения НАТО», подчеркнув недопустимость использования альянсом обвинений в адрес Китая «для оправдания своего проникновения» в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР). Практически все ведущие китайские СМИ отметили, что «усиление позиций НАТО в АТР», в том числе посредством укрепления связей организации в сфере обороны с соседями Китая и союзниками США в контексте реализации американской «Индо-Тихоокеанской стратегии», является антикитайским по сути и угрожает миру и стабильности в регионе.

На этом фоне во Вьентьяне и прошла встреча Блинкена и Ван И. Основной темой беседы была ситуация в Южно-Китайском море, в частности, известные трения между Китаем и американским союзником – Филиппинами. Однако представитель Госдепа США Мэтью Миллер подчеркнул, что беседа была «продуктивной», хотя каких-либо значительных договоренностей по проблемным геополитическим аспектам не достигнуто.

Блинкен также пообещал Пекину, что Вашингтон продолжит предпринимать необходимые действия для защиты «интересов и ценностей» США и их союзников, продвигая «свое видение свободного Индо-Тихоокеанского региона (ИТР)». Он также подчеркнул недопустимость агрессивных действий Китая в отношении Тайваня.

Блинкен не обошел стороной тему «поддержки Китаем российского оборонного комплекса», который используется «для наращивания производства оружия». Госсекретарь США отметил, что в случае, если Китай не примет мер для устранения угрозы европейской безопасности, Белый дом продолжит принимать «соответствующие меры».

В ответ на это МИД Китая выразил недовольство тем, что «несмотря на регулярные контакты, США не прекратили сдерживание и подавление Китая, а наоборот, усилили их». В свете этого Пекин призвал Вашингтон «перманентно выверять направления, управляя рисками», что позволит не допустить расширения разногласий и устранит помехи.

Таким образом, американо-китайские отношения продолжают оставаться основным трендом мировой геополитики. Развитие ситуации на планете будет зависеть от того, насколько стороны готовы поступиться своими политико-экономическими амбициями. Китай нуждается в западных технологиях и рынках, в то время как западный мир нуждается в китайской производственной базе и товарах. Однако эта взаимная необходимость и взаимное развитие могут иметь место исключительно на базе определенного геополитического взаимопонимания. Вопрос в том, готовы ли стороны пойти на компромиссы.

Вашингтонская администрация не снимает своих возражений по усилению влияния Китая в различных регионах мира, угрожая Пекину финансово-экономическими санкциями. В свою очередь, Китай продолжит обвинять НАТО в инициировании новых форм «концепции мышления холодной войны, лагерной конфронтации и игр с нулевой суммой».

Также Пекин резко высказывается против вмешательства США в отношения между Китаем и странами ЕС. Параллельно Пекин вряд ли прекратит обвинять США во вмешательстве в дела АТР, и Вашингтон вновь столкнется с критикой политики НАТО как реализации планов создания «воображаемых врагов для поддержания своего существования и расширения своей власти за пределами своих границ».

Следовательно, ожидать смягчения общемировой тенденции на обострение ситуации преждевременно.

Теймур Атаев