Новый газовый маршрут или тупик?

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В международной нефтегазовой тусовке обсуждают очередную сенсационную новость. Россия и Иран подписали меморандум о поставках российского газа в объеме 300 млн кубометров в сутки как для внутреннего потребления в Иране, так и для реэкспорта в соседние государства. Поставляться газ будет по трубопроводу, который ещё предстоит построить. Министр нефти Ирана очень доволен: «Стратегическое соглашение о поставках российского газа в Иран – уникальное событие. Это обеспечит скачок доли газа в международной торговле Ирана. Это результат активной энергетической дипломатии, которую вел ушедший из жизни президент Раиси. Помимо обеспечения интересов двух стран, это важное событие – большой шаг для превращения Ирана в газовый хаб региона».

Маршрут нового трубопровода ещё не объявлен. Однако есть версия, что его проведут по дну Каспийского моря. При этом соприкосновения у российского и иранского секторов на Каспии нет, а значит, надо будет договариваться или с Азербайджаном, или с Казахстаном и Туркменистаном.

На каких условиях будут достигнуты договорённости – это пока ещё предмет гадания. Но российско-иранский проект создает прецедент строительства на Каспии подводного газопровода. И этот прецедент уже как минимум открывает окно возможностей для Транскаспийского газопровода из Туркменистана в Азербайджан. Разговоры об этом проекте идут ещё с середины девяностых, и против него наиболее горячо выступали Москва и Тегеран — в основном из-за экологических рисков. Но если теперь РФ и ИРИ будут строить собственный трубопровод — такой расклад меняет дело. Но это в том случае, если проект будет реализован. А здесь есть если и не сомнения, то неясности. И прежде всего это вопрос рынка для российского газа. В Москве с упоением строят планы экспорта газа в Иран, Ирак, Афганистан и даже Индию. Но…

Понятно, что для России это манёвр отчаяния. «Газпром» ещё недавно был монополистом на европейском рынке, а сегодня доля закупок углеводородов у России катастрофически падает. Это волей-неволей заставляет Москву искать новые рынки. Афганистан, бедный, неустроенный, с катастрофически неразвитой инфраструктурой, вряд ли может выступать в качестве многообещающего рынка для газа. Планы продавать газ в Индию с её миллиардным населением и растущей экономикой звучат весьма многообещающе, и можно даже не вспоминать, что опыт поставок в Индию российской нефти оказался не совсем удачным, а индийский рынок при самом лучшем раскладе не заменит европейского: на газ нет мировой цены, и в Нью-Дели даже теоретически не заплатят за голубое топливо столько же, сколько в лучших домах Берлина и Парижа. Наконец, газ до Индии надо ещё довезти. Вряд ли речь пойдёт о строительстве трубопровода до Индии – куда логичнее, что ставка будет сделана на танкеры-газовозы. Это уже заставляет вспомнить слухи о закупке Россией этих самых танкеров-газовозов для своего теневого флота. Теоретически есть возможность загружать танкеры в иранских портах и отправлять их не только в Индию, но это теоретически. На практике с российским теневым флотом уже обещает бороться Великобритания.

Наконец, регион, куда «Газпром» собирается протянуть свою новую трубу, уже насыщен и нефтью, и газом. Танкерный газ на рынок поставляют нефтяные монархи Персидского залива, откуда рукой подать до Ирана. У Ирака есть свои запасы нефти и газа. Тем более свои месторождения газа есть у ИРИ. Более того, ещё на рубеже нулевых и десятых, «Газпром» планировал сам закупать иранский газ и перепродавать его в Европе от своего имени. Как утверждают, именно в расчёте на экспорт иранского газа «Газпром» скупил газотранспортную систему Армении. Но задумка не удалась. И дело было не только и не столько в том, что, вопреки надеждам и прогнозам, страны Запада так и не сняли санкции с иранского нефтегазового комплекса. В 2013 году свое окончательное инвестиционное решение по месторождению Шахдениз объявил Азербайджан: в Баку решили строить свою независимую трубу через Грузию и Турцию. Проект трубопровода Южный поток, по которому в Москве собирались экспортировать и иранский, и азербайджанский газ, повис в воздухе. А армянская ГТС из ключевого экспортного звена превратилась в токсичный актив. И если теперь «Газпром» собирается экспортировать свой газ уже в Иран, то это может не вызывать вопросов. Да, санкции с Тегерана так и не сняли, разрабатывать собственные запасы газа ИРИ не может ни своими силами (нет технологий), ни с привлечением внешних инвесторов. Но значит ли это, что у российских экспортных планов вообще есть смысл?

Нурани, обозреватель