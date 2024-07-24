Европе следует приготовиться к волне нелегалов и террористов – что принесёт «безвиз по-армянски»?

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Евросоюз обещает Армении «визовую либерализацию». Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель: «Министры приняли два исторических для отношений с Арменией решения. Они утвердили решение о начале переговоров об отмене визового режима и приняли программу предоставления военной помощи Армении из Европейского фонда мира на 10 млн евро».

Вопрос с военной помощью побитому агрессору, который и не думает отказываться от реванша, в Азербайджане, включая Minval, уже подробно осветили. Предложенная Европой «либерализация визового режима» для Армении формально Азербайджан не затрагивает. Более того, Европа, безусловно, сама решает, кому сказать «добро пожаловать», а перед кем двери закрыть.

Но, прежде всего, до последнего времени либерализация визового режима была сугубо рабочим вопросом. Решения здесь принимались, исходя из того, насколько эффективно страны, претендующие на «безвиз», борются с нелегальной миграцией, заключены ли соглашения о реадмиссии, насколько эффективно осуществляется контроль над границами и т.д. Иногда, как в случае с Грузией или Украиной, визовая либерализация была «ответом» Брюсселя на провозглашение курса на вступление в ЕС.

А вот под какой из этих критериев подходит Армения? Официальную заявку в Евросоюз Ереван не подавал. Более того, там даже не заговаривают о выходе из ОДКБ и ЕАЭС. Но «визовая либерализация» уже на повестке дня. Авансом, так сказать. Нет сомнений, что в Евросоюзе во главу угла ставятся «конфессиональные приоритеты» и двери открываются исключительно перед «христианами». Но в случае с Арменией есть и такие «особенности национального безвиза», о которых всё-таки лучше подумать заранее.

Прежде всего, напомним: Армения – это одна из тех стран, где эмиграция приняла масштабы национального бедствия. До начала украинской войны выезжали в основном на юг России. Теперь маршруты эмиграции изменились, и можно представить себе, какое количество «нелегалов» хлынет из Армении уже в Европу, если эта страна все же заполучит «безвиз».

Но куда серьезнее — связи Армении в мире международного терроризма. Об этом в Евросоюзе не любят говорить вслух, особенно теперь, когда его назначили «любимой женой», но факт остается фактом. Более того, эти связи проявились в целой череде паспортно-визовых афер. Как утверждают осведомленные источники, ещё в семидесятые годы КГБ Арм.ССР весьма активно сотрудничал с АСАЛА и другими армянскими террористическими группировками. Причём совместными усилиями террористам и армянским чекистам удавалось обходить даже визовые барьеры США и с успехом обеспечивать легализацию «своих людей» за океаном. Один из первых руководителей спецслужбы независимой Армении Давид Шахназарян в одном из интервью проговорился: именно с паспортами его страны колесили по миру руководители «Аль-Каиды» Усамы бен Ладена. Как утверждают, именно Армения сыграла не последнюю роль в деликатной операции по переводу финансовых активов террористических группировок в бриллианты — эта операция была проведена после 11 сентября 2001 года.

А затем «паспортно-визовые скандалы» посыпались как из рога изобилия. В 2005 году в США был арестован бывший сотрудник консульского отдела американской дипмиссии в Армении 45-летний Петр (Питер) Здисло Парлей. Как оказалось, он за материальное вознаграждение выдавал американские визы в обход правил. Ещё через пять лет задержали бывшего консула Армении в Лос-Анджелесе — тоже за мошенничество с визами и «незаконное миграционное сопровождение», то есть помощь в легализации тем, кому легальная иммиграция в США никак не светила.

Но особого внимания заслуживают две другие истории. В те же «нулевые» в станице Ессентукская в Карачаево-Черкесии местная армянская семья наладила бизнес по предоставлению российских паспортов и «вида на жительство» тем, кто легально их получить никак не мог. Схема была простой: в имени или фамилии меняли одну букву. Это не существенно для брони авиабилетов, ну розыскные фильтры обойти уже можно. По слухам, с расследованием этой аферы связаны два громких убийства –замначальника полиции Армении Геворга Мгеряна, который расследовал случаи коррупции в такой деликатной сфере, как предоставление гражданства и фальшивые паспорта, и “вора в законе” Алика Миналяна, известного также под кличкой “Алик Сочинский”. И самое интригующее – паспорта, выданные в Ессентукской, «засветились» в нескольких крупных терактах на территории России.

А в декабре 2017 года выяснилось, что в 2012-2014 годах в деревне Бюракан Арагацотнской области и городе Аштарак по разным адресам прописали 55 человек (без ведома владельцев) — граждан России, Грузии, Ирана и даже США. Затем выдали им заграничные паспорта Армении. Когда афера вскрылась, стало известно, что из 55 обладателей загранпаспортов 43 Армению уже покинули. И отметим ещё раз: обзаводиться армянским паспортом, имея на руках грузинский, а тем более американский, имеет смысл разве что при наличии розыскного ордера.

И теперь страна вот с таким послужным списком готовится получить от Евросоюза «безвиз». И Еврочиновники просто не удосужились подумать, кто завтра хлынет в Европу с армянскими паспортами.

Увы и ах, это будет не только штукатур дядя Самвел и мастер маникюра тётя Ануш, желающие подзаработать на европейских клиентах.

Нурани, политолог