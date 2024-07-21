Нырок в кусты: почему Пашинян испугался Алиева?

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На международном медиафоруме в Шуше отказ премьера Армении от встречи с президентом Азербайджана в Великобритании не мог не прозвучать по определению – он слишком бросился в глаза, породив множество неприятных и проигрышных для Еревана вопросов. Впрочем, как и для Запада, «посредническая миссия» которого носит откровенно спекулятивный характер. Вопрос, однако, в том, как отразится пашиняновская «партизанщина» на будущем армяно-азербайджанского переговорного процесса, и надолго ли она затянет подписание мирного договора между АР и РА.

В рамках четвертого саммите Европейского политического сообщества в Лондоне, на котором собрался мировой политический бомонд – 45 лидеров европейских стран, представители НАТО, Совета Европы, ОБСЕ и т.д., – планировалась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. И хоть главными темами форума были конфликт в Украине, миграция и энергетическая безопасность, к запланированной встрече Алиев – Пашинян было обращено множество глаз и ушей.

Но – встреча, инициированная правительством Великобритании, не состоялась: Пашинян от нее отказался. Однако МИД Армении в срыве тет-а-тет обвинил Алиева: пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Ани Бадалян заявила, что ее «отклонила азербайджанская сторона», и «предложение» (почему-то – Армении) остается в силе. «Армянская сторона также подтверждает свое предложение интенсифицировать переговоры на высоком и высшем уровнях и подписать договор о мире в течение месяца», – заявила пресс-секретарь МИД РА.

Вообще-то, если бы речь шла не о столь судьбоносном для региона Южного Кавказа вопросе как окончательное установление прочного мира между Арменией и Азербайджаном, под нырком Пашиняна в кусты можно было бы, говоря языком тинейджеров, просто поприкалываться. Но эксцесс требует серьезного подхода, поскольку вызывает множество неприятных вопросов: согласование мирного договора между Баку и Ереваном идет тяжело, причем, не без влияния на него внерегиональных игроков, и перспективы подписания документа весьма размыты, хотя в Ереване и твердят, что он «готов к этому».

Но лондонский эпизод говорит об обратном. Как сообщил Алиев на медиафоруме в Шуше на тему «Разоблачение ложных нарративов: борьба с дезинформацией» (кстати, в день его открытия подразделения вооруженных сил Армении обстреляли из крупнокалиберного оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта в Кяльбаджарском районе), работа над согласованием текста продолжается, но когда состоится следующая встреча министров иностранных дел сторон, президент Азербайджана не знает.

«Сейчас, – сказал он, – я менее оптимистичен, потому что, как вы, вероятно, знаете, премьер-министр Пашинян отказался встретиться со мной в Великобритании. Правительство Великобритании предложило организовать встречу между нами на полях мероприятия в Оксфордшире. Однако армянская сторона отвергла это предложение, чему мы были очень удивлены. Потому что всего четыре месяца назад канцлер Шольц организовал аналогичную встречу в Мюнхене, где он участвовал в течение пяти-шести минут, а затем ушел. … Такое же предложение поступило от британского правительства. Планировалось, что британский премьер примет в ней участие, а затем покинет ее. Но премьер-министр Пашинян отказался».

Соответственно, продолжил Алиев, возникает вопрос: «… если он не хочет со мной разговаривать, то о каком мирном соглашении может идти речь? Если он не хотел разговаривать с британским премьером, то зачем тогда посещал Лондон, Оксфордшир? То есть многие вопросы носят очень противоречивый характер».

Противоречий действительно навалом, и некоторые из них лежат на поверхности. Официальный представитель Госдепа США Мэтью Миллер «открыл Америку», заявив, что достижение мирного соглашения требует от Армении и Азербайджана «сложных выборов и трудных компромиссов». Не обошлось и без подстрекателя-Макрона, заявившего журналистам на саммите Европейского политического сообщества, что Франция поставляет оружие Армении в качестве «отклика» на просьбу, поскольку Ереван хочет вооружиться в предчувствии агрессии.

Агрессии со стороны Азербайджана – и это по факту – нет: Баку терпелив, но время работает не на Ереван, который несмотря на вербальное признание Карабахского региона за Азербайджаном, похоже, готовится к реваншизму, подпитываемому извне. Поэтому место имеет максимальное затягивание подписания мирного договора. Собственно, это, видимо, и стало одной из причин не встречи Пашиняна с Алиевым, поскольку первому нечего было сказать второму.

Потому как для подписания мирного договора – и это еще раз подтвердил Алиев в Шуше – помимо прочего должны предшествовать два важных момента. Первый: Армения должна согласиться с Азербайджаном о совместном обращении в ОБСЕ с просьбой распустить Минскую группу по урегулированию (заметим, она годами работала на замораживание, а не решение конфликта мирным путем) и в настоящее время бездействует.

Варианта ее активизации для Баку – нет:достаточно напомнить, что сопредседателем Минской группы была, в том числе, Франция, действовавшая и откровенно продолжающая действовать против интересов Азербайджана.

Второй: должна быть изменена конституция Армении, отдельные положения которой угрожают территориальной целостности Азербайджана, то есть в Основном законе говорится об объединении «Нагорного Карабаха» с Арменией. Алиев пояснил, что требование об изменении конституции не является вмешательством во внутренние дела Армении. «Мы не хотим оказаться в ситуации, когда однажды они передумают (признавать Карабахский регион территорией АР), и нам снова придется делать то, что мы сделали в сентябре». Так что «пока этот пункт существует, мирное соглашение невозможно».

Думается, Пашиняну уж очень не хотелось обсуждать с Алиевым вопрос изменения конституции, и, не исключено, ему не советовали соглашаться на требования Баку «международные партнеры» Еревана. Также можно предположить, что геополитические центры силы еще не пришли к единому мнению (и вряд ли придут) в вопросе открытия коммуникаций в регионе Южного Кавказа, о чем речь идет довольно долго, однако проблема далека от решения.

Поведенческую модель Армении сейчас определяют ее слабые позиции в переговорном процессе и необходимость «идти на уступки победителю», которые вызовут очередную и достаточно высокую волну протеста в армянском обществе и, соответственно, угрозу политическому долголетию Пашиняна.

С другой стороны, у армянского премьера есть ложное понимание того, что «Запад нам поможет», однако нет четкого представления, как именно он это сделает. По простой причине: до сих пор этот самый Запад только и делал, что заводил своей «поддержкой Армении» переговорный процесс в тупик. То есть «заграница» многого требует от Армении, и практически ничего не дает ей взамен, а параллельно раздражает Баку своим непродуктивным вмешательством в переговорный процесс. И, что очевидно, у сторон нет посредника, способного не раскачивать ситуацию на Южном Кавказе, а помочь стабилизировать ее с «холодной головой» без навязчивых действий и планов урвать для себя кусок или даже весь южно-кавказский «пирог».

В принципе, ситуация скатывается к кризисной, и Пашинян просто испугался откровенного разговора с Алиевым, чем ухудшил положение своей страны. Но это еще не означает, что встреча глав двух государств отложена в очень долгий ящик: да, она задерживается, подписание договора с предварительным выполнением условий, при которых оно станет возможно, затягивается. Но на поверку Армении деваться некуда: ей придется выбирать между новой военной эскалацией и миром на условиях Баку.

Только вот когда наступит «неизбежное» для Армении, сказать невозможно: слишком много влиятельных сил заинтересовано в том, чтобы мирный договор не был подписан. И чему тут удивляться, когда Пашинян добровольно отдал Армению во внешнее управление разных полюсов силы, которые грызутся между собой за влияние на Южном Кавказе через его дестабилизацию.

Поэтому нельзя исключить и того, что Пашинян отказался от встречи с Алиевым ввиду «сомнительности» Великобритании в качестве переговорной площадки. Вряд ли давление на нее оказал Шольц: скорее, это были либо Макрон, либо США. И тут дело даже не в примитивной «ревности» западников, а, говоря прямо – в негодяйстве. Потому как разговаривать, все же, лучше, чем не разговаривать – даже если встреча двух лидеров тет-а-тет (не имеет значения – где именно, поскольку доминанта успеха – в независимой политической воле и трезвой оценке ситуации, а не в «давящей» географии), не дает сиюминутного эффекта. А Пашинян от нее ушел.

Долго бегать от Алиева не получится. В конце концов, обстоятельства для Пашиняна сложатся так, что ему придется запросить встречу с президентом Азербайджана. Не исключено, что именно такой момент выжидает сейчас Россия, поскольку напрямую выходить на Баку Пашинян не решится, и попытается сделать это через Москву. И произойдет это тогда, когда армянский премьер окончательно убедится, что в плане безопасности Армении не к кому прислониться. И если события будут разворачиваться именно так, то это будет только логично. Хотя проще выйти напрямую на Баку, да вот – боязно по многим причинам: слишком уж увяз армянский премьер в западных «векторах», во вранье собственному народу и «международному сообществу».

Надо думать, что Москва сейчас не без ехидства наблюдает за метаниями Пашиняна, который ей, конечно – не друг, не партнер, несмотря на то, что она упорно называет Армению своим партнером, что не мешает ей делать озабоченный вид и корить Ереван за, мягкого говоря, деструктивное поведение. Но смотреть на то, как предавшему приходится выкручиваться самому, а потом – кланяться предаваемому… Наверно, в этом есть некий симбиоз сладости и гадливости.

Словом, Пашинян сильно лоханулся, не встретившись с Алиевым, и окружив себя западными прилипалами, которым благополучие Армении нужно как рыбке – зонтик. А вот ее не благополучие – крайне желательно, поскольку шансов подмять под себя Южный Кавказ через Азербайджан сейчас нет, а через Грузию стало затруднительно.

Понимание того, что без добрососедства с Азербайджаном у Армении нет будущего, придет, но затягивание такого понимания работает против нее. Ей бы поспешить, но поспешит ли она, или будет ждать крайне негативного для нее развития событий, по окончании которых – кто знает? – ей придется соглашаться уже совсем на другие условия Баку. И, возможно, не его одного.

Ирина Джорбенадзе