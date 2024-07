Азербайджан стремится к укреплению экономических связей с Израилем (фото)

Азербайджан обсудил возможности укрепления двусторонних экономических и торговых связей с Израилем.

Об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в социальной сети X.

Он отметил, что на встрече с министром регионального сотрудничества Израиля Давидом Амсалемом был проведен обмен мнениями о благоприятном инвестиционном климате, созданном в Азербайджане для иностранных инвесторов, и развитии сотрудничества между представителями частного сектора.

During a meeting with #Israel‘s Minister of Regional Cooperation, David Amsalem (@dudiamsalem), we discussed strategies to enhance bilateral #economic and #trade relations. We exchanged insights on Azerbaijan’s favorable investment climate for foreign investors and the potential… pic.twitter.com/gXcSyS51lj

