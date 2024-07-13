Новые тенденции в отношениях Запада и Китая. Развязка близка?

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CNN, со ссылкой на неназванные источники из НАТО, в своей редакционной статье сообщил об обсуждении альянсом мер «по возвращению некоторых принадлежащих Китаю инфраструктурных проектов в Европе в случае более широкого конфликта с Россией на востоке континента». Как отмечается, речь идет о европейских проектах, профинансированных Пекином, начиная с периода десятилетней давности, когда Европа не могла выйти из состояния перманентного экономического кризиса.

На том этапе предложения «о финансировании инфраструктуры со стороны китайских инвестиционных компаний были встречены с энтузиазмом». Однако сегодня, на фоне «крупнейшей континентальной войны», Запад решил предупредить Пекин, что при его поддержке «действий России в Украине, союзники, рассматривая эти инвестиции в качестве обязательства, приступят к обсуждению способов возвращения некоторых из них». Причиной данного шага анонимные источники из НАТО определяют «опасения по использованию Пекином имеющихся в их распоряжении в Европе инфраструктур в целях оказания материальной помощи России при расширении противостояния».

Один из источников CNN, сославшись на практическую курацию Китаем профинансированных им важнейших инфраструктурных проектов, в частности, ж/д линии, соединяющей Восточную Европу с Китаем, или портов, расположенных в Северном и Балтийском морях, функционирующих в рамках пекинской инициативы «Один пояс и один путь», уверенно высказался о том, что в случае начала войны все это «почти наверняка будет национализировано, либо страны временно возьмут на себя оперативный контроль в соответствии с чрезвычайными мерами безопасности» (с предусмотрением подачи Китаем «постфактум на них в суд»).

Как подчеркивается в статье, прецедентом «для таких поглощений» Вашингтон, как лидер идеи, видит в опыте европейских стран по вынуждению Москвы продать активы после начала войны в Украине. Правда, следом фиксируется, что дискуссии по этому вопросу находятся «на ранней стадии» и к тому же с различными «уровнями участия стран-членов организации». То есть Вашингтону, как лидеру идеи, «необходимо будет продолжить обсуждения на двусторонней основе, чтобы заручиться необходимой поддержкой».

Возможно, одной из причин такого подхода является неполное принятие рассматриваемого шага некоторыми европейскими лидерами. В частности, отмечается позиция Франции, предложившей «перенести обсуждение темы в рамки Евросоюза». Ну а далее в редакционной статье предоставляется ссылка на отдельные положения декларации, принятой по итогам завершившего свою работу в Вашингтоне саммита НАТО, в частности, констатацию глубокой озабоченности членов альянса «углублением стратегического партнерства между Россией и КНР в целях взаимоусиливающихся попыток подорвать и изменить международный порядок, основанный на правилах».

Как бы то ни было, при всей воинственной риторике чиновников НАТО, на которых ссылается CNN, вышедшая на поверхность новая тенденция несет на сейчас позицию как бы месседжа Пекину. Хотя, конечно же, с такого рода месседжами Китай сталкивается на протяжении последних лет неоднократно. И, безусловно, просчитывает их. Потому и предпринимает реальные, и довольно успешные, шаги по нейтрализации крепкого антикитайского альянса стран Евросоюза. Здесь прежде всего, высвечиваются отношения Китая с Венгрией, отчасти Францией, Польшей, Словакией и Италией.

Так, буквально вчера министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил несогласие Будапешта с попытками «превращения НАТО в антикитайский блок», посему страна «не будет поддерживать эту линию». Кроме того, Китай и сам продолжает «атаковать» США по различным направлениям. Так, 12 июля Пекин ввел санкции в отношении ряда военно-промышленных компаний США вследствие продажи вооружений Тайваню. И это далеко не первые подобные меры.

Параллельно миссия Китая при ЕС, в контексте антикитайской направленности, принятой последним саммитом НАТО, резко призвала НАТО «прекратить раздувать т.н. китайскую угрозу, провоцируя конфронтацию и соперничество», и держаться «подальше от Азиатско-Тихоокеанского региона». Что стало ответом на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о «ясном понимании» европейских и азиатских стран того факта, что война в Украине продемонстрировала «спаянность их безопасности». На этом фоне, 12 июля Пекин сообщил о проведении совместных военных учений с Россией у своего южного побережья. Как было подчеркнуто, маневры проводятся «в водах и воздушном пространстве» в целях «демонстрации решимости и возможности сторон в совместном противодействии угрозам безопасности», что будет способствовать «дальнейшему углублению всеобъемлющего стратегического партнерства России и Китая в новую эпоху».

Так что ждем дальнейшего развития событий.

Теймур Атаев