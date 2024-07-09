Почему США испугались вооруженных китайских собак?

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Информация о достижениях Китая в самых разнообразных сферах, в частности, в области ИИ, мгновенно облетает весь мир и вызывает беспокойство у его политических оппонентов: особенно сильно оно в Вашингтоне, не признающем технологического превосходство над ним Пекина, но при этом поставившего себе целью «догнать и перегнать» Поднебесную, «докатившуюся» даже до применения собак-роботов с винтовками.

Прежде чем рассказать о том, какого ошеломляющего революционного прорыва в области применения искусственного интеллекта, в том числе, в военной сфере достиг Китай, обратимся к свежим данным ООН, выложенным на официальный сайт этой организации.

В соответствии с ними, наибольшее количество заявок на патенты в области генеративного искусственного интеллекта (ИИ), используемого в самых разнообразных отраслях, подают из Китая. Он – на первом месте; за ним следуют США, Южная Корея, Япония и Индия.

Доклад Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) свидетельствует: за последние девять лет в Китае было зарегистрировано более 38 тысяч изобретений в области генеративного ИИ – в шесть раз больше, чем в США. В Индии, которая находится на пятом месте, наблюдался самый высокий среднегодовой темп роста показателя среди пяти лидеров – 56%.

Поясняется, что генеративный ИИ уже применяется в таких отраслях, как медико-биологические науки, промышленное производство, транспорт, безопасность и телекоммуникации. Мы же добавим: и в вооруженных силах – тоже.

Здесь стоит привести весьма интригующий материал из газеты «Завтра», пишущей, в частности, о том, что, во-первых, китайские ученые впервые в мире разработали военачальника с искусственным интеллектом: «Это инновационное творение демонстрирует возможности быстрого обучения виртуальных командиров, совершая революцию в традиционных военных стратегиях».

Во-вторых, в китайских государственных СМИ демонстрировались видеоролики с роботами, похожими на собак, причем, – с винтовками. Они уже применялись во время совместных учений в Камбодже. Собаки с ИИ весят 110 фунтов и «могут носить и стрелять из автоматических винтовок автономно».

Появление «интеллектуальных собак», вооруженных винтовками, и в целом стремительное приложение возможностей ИИ в Китае сильно обеспокоило США. Член палаты представителей Верн Бьюкенен, республиканец из Флориды, заявил на днях Fox News Digital, что передовой ИИ станет следующим крупным экономическим и военным рубежом как для США, так и для их противников, таких как Китай.

Из 18 поправок, которые он разработал и успешно провел через проект Закона о национальной обороне (NDAA) Палаты представителей, одна привлекла внимание к потенциально кардинальной угрозе использования Китаем ИИ в военных целях, включая роботов-собак. «Любой, кто говорит вам, что Китай будет использовать их только в исключительно мирных целях, прячет голову в песок», – сказал Бьюкенен.

Он также проинформировал, что США уже экспериментировали с подобными роботизированными собаками в прошлом, однако Китай оснащает их оружием и демонстрирует во время военных учений, что вызывает беспокойство. С ним согласен республиканец от Алабамы Майк Роджерс, председатель Комитета по вооруженным силам Палаты представителей, который был главным спонсором NDAA, заявивший, что такие опасения обоснованы. «Если мы хотим опережать Китай, крайне важно уделять первостепенное внимание инновациям», — сказал он.

В общем, достижения Поднебесной стали темой широкого обсуждения и глубинного анализа в соответствующих кругах США. В частности, весьма обширный доклад – с плюсовыми и минусовыми выкладками – опубликован под авторством Сэма Бресника из Центра безопасности и новых технологий (CSET) Джорджтаунского университета. Называется он «Военный ИИ Китая. Взгляды КНР на технологические вызовы интеллектуальных войн» (июнь 2024 года).

Не вдаваясь в специфические тонкости, сложные для понимания не специалистов в области ИИ в военном деле, приведем лишь мнение докладчика, в соответствии с которым «За последние несколько лет Китай сделал значительные инвестиции и добился очевидного прогресса в сфере военного ИИ. Учитывая, что ИИ и связанные с ним новые технологии могут сыграть решающую роль в будущих войнах, истеблишмент национальной безопасности США обеспокоен тем, что он отстанет от Китая в разработке и внедрении этих технологий. Подобные опасения вызвали большое внимание и тревогу в Соединенных Штатах».

Вдохновителем разработок в области ИИ в военном деле, как видно из доклада, стал председатель КНР Си Цзиньпин, пришедший к власти в 2013 году. То есть началось фундаментальное изменение способов ведения «будущих войн».

Тут стоит отметить, что Китай не воевал около сорока лет, и никому не угрожал своим оружием. Однако проблема Тайваня усугубляется с каждым днем, причем, стараниями США, которые пообещали устроить Китаю «беспилотный ад» в ответ на «нападение КНР на Тайвань».

Что ж, Пекин был вынужден ответить на угрозу Вашингтона пока что моделированием массового применения беспилотников для блокады Тайваня четырьмя типами дронов.

«Беспилотный ад» посулил Китаю глава Индо-Тихоокеанского командования США адмирал Сэмюэл Папаро, уверенный в том, что Пекин настроен на «короткую, но ожесточенную войну, чтобы это стало свершившимся фактом, прежде чем мир сможет взять себя в руки». И ответом Вашингтона станет, по его словам, план Hellscape («Адский пейзаж») для срыва стратегии Китая. Для этого планируется задействование тысячи беспилотных подводных лодок, надводных кораблей и беспилотных летательных аппаратов.

Вот так-то. Пекин не зря совершенствует свои технологии, включая ИИ. Он не раз призывал США прекратить вмешательство во взаимоотношения Китая и Тайваня, отказаться от поставок вооружений властям острова. Но – тщетно: тайваньская «горячая точка» последовательно накаляется.

В общем, Вашингтон пинает Китай и так, и эдак, выступает против передачи китайских технологий третьим странам, и в этой связи крайне любопытно, как он отнесется к информации Синьхуа, в соответствии с которой Поднебесная готова предоставлять больше решений в области ядерной науки и технологий огромному числу развивающихся стран, о чем официально заявило Национальное агентство КНР по атомной энергии /CAEA/.

Думается, заинтересованных стран будет множество. Разумеется, речь идет о мирном использовании ядерных технологий – для решения проблем изменения климата, здравоохранения, генерации электроэнергии на АЭС, и т.д. Но все же… На Китай американцы (и не они одни) смотрят, мягко говоря, косо. А, по сути – завистливо-агрессивно.

Но Китай спокойно продолжает свое дело – развития. На днях также стало известно, что его успехи в «зеленой» повестке взяты за практику в 200 странах и регионах: как сообщил ТАСС посол Китая в России Чжан Ханьхуэй, Пекин освоил рынок двух сотен стран и регионов, экспортируя ветрогенераторы и солнечные панели, внеся значительный вклад в продвижение глобального зеленого развития и низкоуглеродной трансформации.

По словам дипломата, за прошедшее десятилетие Китай стал мировым лидером по производству оборудования для альтернативных источников энергии и по использованию чистой энергии. «Уровень многих китайских технологий и производства оборудования для новых источников энергии являются передовыми в мире, сформирована самая большая в мире и самая полная производственная цепочка в этой отрасли», – сказал он. И добавил, что, согласно данным Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (ИРЕНА), в 2023 году на Китай пришлось больше половины вновь установленной мощности возобновляемой энергии в мире.

Результат – за истекшие 10 лет средняя нормированная стоимость электроэнергии, вырабатываемой на ветровых и солнечных электростанциях, снизилась на 60% и 80% соответственно. Согласимся, насколько это важно в преодолении энергетического кризиса и в борьбе с изменением климата.

Напомним, на прошлой неделе в Астане, в рамках саммита ШОС, была принята «Совместная декларация об установлении стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой» – Minval писал о ключевых моменты этого объемного и многоуровневого, исторического документа; о том, какую пользу его реализация, фактически начатая еще до официального подписания, принесет обеим странам, а также государствам, заинтересованным в мире, стабильности, торгово-экономическом, транспортном, технологическом и ином развитии.

В документе особое внимание было уделено взаимодействию Баку и Пекина в развитии зеленой энергетики, в чем Китай, как видим, преуспел. Ну, а «интеллектуальные собаки», да еще и с винтовками – желательно, конечно, чтобы они никому не пригодились.

Ирина Джорбенадзе