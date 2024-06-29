С кем и как Америка надеется управлять миром?

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До чего же докатились США. Просто катастрофа. Кто бы мог подумать, что страна, во главе которой на различных этапах мировой истории находились Франклин Рузвельт, Ричард Никсон, Рональд Рейган, Джордж Буш-старший … вдруг окажется между амбициями 78-летнего Доналдьда Трампа и 81-летнего Джозефа Байдена. Да ладно с возрастом кандидатов, хотя об этом отдельный разговор. Дебаты однозначно продемонстрировали падение уровня политического лидерства американского истеблишмента. А ведь речь о двух личностях, которым республиканцы и демократы доверяют управление государством.

Волей-неволей вчерашние дебаты вернули нас в эпоху «холодной войны», вынудив провести аналогию с вопросом, который каждые четыре года в преддверии очередных раундов выборов президента США корреспонденты советского телевидения задавали вроде как случайным прохожим в Вашингтоне: «За представителя Демократической или Республиканской партии вы будете голосовать?». В ответ на что каждые четыре все те же вроде как случайные прохожие заученным текстом произносили обязательную формулировку: «Из двух зол придется выбирать меньшее».

По какой причине вспоминается именно этот эпизод, ежели советским людям, в общем-то, было практически все равно, кто будет у руля США, так как по отношению к СССР политика Вашингтона не зависела от того, лидер какой из партий окажется в вожделенном кресле Овального кабинета. Дело тут в том, что вчерашние дебаты не могли не подвести значительную часть американских избирателей к умозаключению: «если идти на голосование, то в ком из кандидатов увидеть меньшее зло для Америки?».

То, с чем мировое сообщество столкнулось в «дебатный» вечер – это, в общем-то, свидетельство немощности сегодняшней, а, возможно, и завтрашней политической элиты США, как бы кто и не считал по-другому. Складывалось впечатление, что кандидаты в президенты затарились отдельными клише, которые лишь пытались «пропихнуть» в ответе на тот или иной вопрос. А Байден так вообще к концу предложений забывал, с чего начал. Хотя, может, вообще забывал, о чем должен говорить.

Никакой предвыборной программы со стороны кандидатов. Никаких предложений, которые бы всколыхнули внутреннюю или мировую общественность на фоне переживаемого планетой геополитического маразма, в том числе и по вине Белого дома, политика которого в последние десятилетия и привела к столь плачевному результату.

Трамп только и делал, что гипотетически объявлял: будь он у власти, Москва «не посмела бы атаковать Украину, а ХАМАС не осуществил бы антиизраильскую акцию 7 октября». При этом Трамп назвал Байдена «плохим и слабым палестинцем», который, в свою очередь, окрестил экс-президента «маньчжурским кандидатом, получающим деньги из Китая и дозволяющим Китаю наносить огромный ущерб экономике США». В свете чего ряд СМИ не исключил, что Байден использовал «домашнюю заготовку», проведя линию к вышедшему на экраны кинотеатров в разгар Карибского кризиса одноименному фильму 1962 г. с Фрэнком Синатрой в главной роли.

Важнейший нюанс проявился тут в том, что по сюжету картины американский военнослужащий, захваченный в плен и идеологически обработанный коммунистическими властями, был перепрофилирован в «спящего» агента», зомбированного на слепое исполнение приказов об убийствах без дальнейшего воспоминания о происходящем. Говоря иными словами, отсылкой к данному фильму Байден, с одной стороны, обвинил Трампа в предательстве национальных интересов; а с другой – в отсутствии памяти.

Хотя значительное число экспертов в большей степени обратили внимание на деменционные моменты в поведении именно Байдена, который «говорил хрипло, медленно, заикался, кашлял». А затем, к примеру, заявил о победе над медицинской страховкой (Medicare), хотя эта программа была запущена Демократической партией. Согласно же информации «Голоса Америки», один из доноров демократической партии, пожелавший остаться анонимным, назвал его выступление «дисквалификационным».

Такая вот нелицеприятная картина. И даже уже не суть важно, кто из участников дебатов оказался более презентабельным и готовым, как по заказу, в одночасье «сделать Америку вновь великой». Речь, как о том высказываются некоторые эксперты, о страхе американцев после увиденного и услышанного за «национальную безопасность» Соединенных Штатов.

Правда, некоторые аналитики идут еще дальше, ставя вопрос в целом о том, как будет строить свою работу НАТО, среди лидеров которой оказались «хромые» (в различных вариациях этого определения) Джозеф Байден, Эммануэль Макрон и Олаф Шольц, где двое последних с треском провалились как политические лидеры на выборах в Европарламент и утеряли остатки авторитета.

Да уж, вопрос вопросов, к которым приплюсовывается еще один, считающийся животрепещущим для западного истеблишмента. Это возраст дебатирующих. Когда-то весь американский бомонд насмехался, если не сказать, издевался над средним возрастом членов Политбюро ЦК КПСС. И вот сегодня аналогичная картина проявляется на вашингтонском политическом олимпе.

Но, самое интересное, как на то не преминули обратить внимание яро недовольные происшедшим «дебатовским шаржем», кандидаты в президенты не извлекли никаких уроков из взаимных вечерних уколов. На состоявшейся вслед за дебатами встрече Байдена с избирателями в Северной Каролине нынешний президент, по-видимому, прекрасно осведомленный о значимой порции критики в его адрес, уверенно произнес, что хоть он и не является «молодым человеком, не так легко передвигается, не произносит свою речь связно, не ведет дебаты на хорошем уровне (все это в отличие от предыдущих лет), но при этом знает, как говорить правду». Поэтому Байден готов вновь баллотироваться на «свою» должность, «всем сердцем и душой веря в свои возможности вести Америку вперед, тем более что ставки высоки».

Произнес же он эту фразу на фоне отказа лидера Демпартии в Палате представителей США Хакима Джеффриса предоставить прямой ответ на вопрос: «Верит ли он по-прежнему в кандидатуру Байдена?».

Ну а на параллельной встрече со своими сторонниками в штате Вирджиния Трамп вновь заявил, что при наличии в Белом доме «умного президента» (а он знает такого «хорошего парня») «враги страны – Китай, Россия, КНДР – перестанут быть таковыми». На сегодня же эти лидеры на мировой арене «гораздо эффективнее Байдена».

Вот так вот Трамп и Байден двигают США вперед. Как фиксируется BBC NEWS, дебаты продемонстрировали, насколько «Байден спекся», а Трамп «сыпал искаженными фактами и даже ложью, переходя на личности». Что «придало неопределенность кампании, в которой, казалось, фактически уже определились кандидаты от обеих партий». На фоне чего вспоминается культовая фраза из кинокартины «Принц и нищий»: «И вот это – наш король! Вот это – наш король».

Теймур Атаев