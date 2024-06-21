Минская группа ОБСЕ: почему Баку так настаивает на её роспуске

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Телефонный разговор президента Азербайджана Ильхама Алиева и госсекретаря США Энтони Блинкена, как можно судить даже по сухим и коротким сообщениям пресс-служб президента Азербайджана и Госдепартамента США, коснулся многих тем: энергетическое сотрудничество Баку и Вашингтона, подготовка к саммиту COP29, вопросы демократии, прав человека и уважения к закону, а также мирный процесс между Баку и Ереваном.

И вот здесь президент Азербайджана озвучил по-настоящему программное заявление. Ильхам Алиев отметил, что мир в регионе обеспечен, напомнил, что важно прекратить территориальные претензии к Азербайджану, основанные на конституции Армении, и добавил, что давно пришло время официально прекратить деятельность нефункционирующей Минской группы ОБСЕ и всех связанных с ней институтов, чтобы полностью закрыть страницу конфликта, являющуюся пережитком прошлого.

А вот тут нужно пояснение. О том, почему в Азербайджане настаивают на внесении изменений в армянскую конституцию, где имеются ссылки на Декларацию о независимости Армении, а в этой декларации — на решение Верховного Совета АрмССР об «аншлюсе» Карабаха, было сказано уже неоднократно. Пока в Армении сохраняется такая провокационная «конституционная норма», подписывать мирный договор просто нет смысла. И это не стремление «дожать» — Азербайджан хочет заключить действительно работающий мирный договор.

Более того, конституционные изменения — это ещё и «лакмусовая бумажка», которая показывает, насколько Армения действительно настроена на мир. И, к сожалению, пока слишком много указывает на то, что в Ереване готовятся не к миру, а к реваншу — после договорённости с Францией о закупке САУ CEASAR сомнений на этот счёт не осталось.

Однако точно такой же «лакмусовой бумажкой», но уже для внешних игроков, является вопрос судьбы Минской группы ОБСЕ. О необходимости официального прекращения деятельности которой и напомнил президент Азербайджана.

Это не просто формальность. Для Азербайджана принципиально важно подчеркнуть, что «армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт» уже в прошлом, что страница войны перевёрнута, а значит, все инструменты «конфликтного урегулирования», от Минской группы ОБСЕ и до российского миротворческого контингента, более не нужны. РМК территорию Азербайджана уже покинул, а вот с Минской группой ситуация не совсем понятная: вроде бы она не действует, но и не распущена официально.

И тут уже не получится не спросить: а почему за Минскую группу так «держатся» внешние игроки? К примеру, те же США? Какие задачи могут стоять перед МГ сегодня, особенно с её нынешним составом? Дело не в том, стоит ли заменить французского председателя на представителя Германии или Евросоюза. Вопрос в другом: для чего этот «дипломатический инструмент» сегодня нужен вообще?

Теоретически Минская группа напоминала бы очередной курьёз из числа устаревших законов, которые просто забыли отменить, вроде существующего в Лос-Анджелесе запрета стрелять зайцев из окон трамваев, притом что трамваев в этом городе уже давно нет вообще. Но в ситуации, когда Армения практически в открытую готовит реванш, а внешние игроки, подберем самую мягкую формулировку, готовы эти реваншистские настроения подогревать — как понимать настойчивые попытки сохранить Минскую группу «в дипломатическом холодильнике»? Эти самые внешние игроки открыто готовятся к новой войне в регионе и даже сохраняют дипломатические инструменты «конфликтного манипулирования»? Хотелось бы верить, что это не так, что до Минской группы просто не дошли руки, и вообще не стоит заниматься рисованием черта на стене. Но и скандальные переговоры 5 апреля в Брюсселе, и недавняя встреча Ричарда Верма в Ереване, и нулевая реакция тех же США на поставки французских САУ в Армению не позволяют заниматься самоуспокоением. Если Минскую группу не распускают, значит, это кому-нибудь нужно.

Нурани, обозреватель