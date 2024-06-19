Французские гаубицы ударили по Еревану: теперь нет никаких иллюзий насчёт «миролюбия» Пашиняна

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Франция и Армения в ходе визита министра обороны Армении Сурена Папикяна в Париж достигли новых договорённостей: если верить сообщениям СМИ, Париж поставит Еревану гаубицы CEASAR. Слухи, что Франция и Армения обсуждают такого рода поставки, ходили уже давно. Но теперь они получили как бы официальное подтверждение. По последним сведениям из заслуживающих доверия источников, Франция передаст Армении 36 самоходных артиллерийских установок CEASAR в течение следующих 15 месяцев.

Гаубицы ещё до Армении не доехали. Более того, по оценкам военных специалистов, они хоть и называются CEASAR, но вряд ли произведут эффект, говоря словами того же Цезаря, «Veni, vidi, vici», то есть «пришел, увидел, победил». Впервые Франция применила их в Афганистане, фактически в условиях «прокси-войны», затем — в Ираке и Мали. Первой настоящей войной для CEASAR стала Украина, и здесь отзывы о них далеко не самые лестные: слишком громоздкие (а большой размер на войне — это всегда удобная мишень), слишком хрупкие и капризные, даже обычная грязь для них создаёт проблемы. Словом, французские гаубицы никак не тянут на статус «вундервафли».

Наконец, есть и вопрос с боеприпасами. CEASAR имеют калибр в 155 мм, и необходимы снаряды натовского образца, которых у Армении нет и которые приобрести на фоне мирового «снарядного голода» тоже будет непросто. Так что если в Армении рассчитывали на эффект устрашения, то сильно просчитались.

Однако всё это не меняет главного. Как уже напомнили в Баку, в том числе и в официальном заявлении Минобороны Азербайджана, Франция поставила Армении смертоносное оружие, что уж точно не будет способствовать миру на Южном Кавказе. Более того, теперь вся ответственность за последствия ложится на официальные власти Франции.

Более того, предоставив CEASAR Армении, Париж нарушил тем самым собственные заверения, будто бы поставляет Еревану исключительно оборонительное оружие. Да, грань между оборонительным и наступательным оружием достаточно тонкая, но гаубицы по определению предназначены для наступления и «выбивания» противника из укреплений и укрытий. Именно этим они отличаются от обычных пушек. Сказать, что это подстегивает реваншистские настроения в Ереване — ничего не сказать. В ситуации, когда мирный договор не подписан, территориальные претензии к Азербайджану и Турции внесены в Армении в Конституцию, и реального желания менять Конституцию Ереван не проявляет, тем более. Так что в Баку совершенно правы, когда подчёркивают: «Режим Макрона, проводящий в регионе Южного Кавказа политику милитаризации и геополитических интриг, препятствует нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и обеспечению стабильного мира в регионе».

Плюс ко всему, поставив эти гаубицы Армении, Франция пересекает «красные линии» Евросоюза и НАТО, вооружая страну, которая, вопреки трескучим заявлениям Пашиняна, не вышла из ОДКБ и даже не заикается о пересмотре двусторонних военных соглашений с Россией. А эти соглашения предусматривают не только нахождение в Армении российской военной базы, но и совместную группировку сухопутных сил и сил ПВО. Об их роспуске словоохотливый Пашинян даже не заикается. Но в Елисейском дворце это, похоже, проблемой не сочли. Так что, ещё не доехав до Армении, французские гаубицы уже нанесли непоправимый ущерб остаткам авторитета Эммануэля Макрона, причём не только на Южном Кавказе, но и среди тех стран, которые как бы считаются союзниками Франции.

Но самое главное, эти гаубицы разнесли на мелкие кусочки очередные «хрустальные иллюзии» по поводу «демократического правительства Армении» и мифического «миролюбия» Пашиняна. В ситуации, когда Армения в результате 44-дневной войны и локальных антитеррористических рейдов 19-20 сентября 2023 года потеряла оружие на несколько миллиардов долларов, при изрядно опустевших арсеналах, министр обороны в правительстве Пашиняна Сурен Папикян запросил у Парижа не новые радары ПВО, что ещё можно было бы подвести под «оборонительное оружие», не помощь в обустройстве своих международно признанных границ, где надо создавать заграждения, гарнизоны и т. д., на что у Армении банально нет ресурсов, не бронетранспортёры или бронеавтомобили, которые нужны при любом сценарии войны.

Глава армянского ведомства «нападения и бегства» выклянчивает в Париже именно гаубицы. То есть заведомо наступательное оружие. А это уже даёт исчерпывающую информацию о военных приоритетах «ближнего круга» Никола Пашиняна, где не отказываются от планов повторных территориальных захватов. Более того, если, к примеру, посла Армении в Евросоюзе Тиграна Балаяна или кого-то из армянского генералитета ещё можно заподозрить в «своей игре», то «соросёнок» Сурен Папикян будет говорить и делать ровно то, что ему прикажет Пашинян. Который, судя по всему, и после проигранной войны и окончательного разгрома хунты в сентябре 2023 года ещё не расстался с мечтами о «новой войне за новые территории».

А это значит, что если военный ответ на французские гаубицы в армянских арсеналах — это пока планы и отработка на учениях, то отвечать на них в дипломатии надо уже сейчас. И не только на французском, прежде всего на армянском треке.

Нурани, обозреватель