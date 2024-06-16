«Украинский транзит» азербайджанского газа: в Баку не смешивают газ с политикой

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Возможный транзит азербайджанского газа в Украину продолжает оставаться в центре внимания экспертного сообщества, и вопросов здесь куда больше, чем ответов. Как физически, по каким трубопроводам азербайджанский газ будет доставляться в Украину? Насколько это долгосрочный проект? Торговля газом, предупреждают специалисты, отличается от продажи, например, овощей, брендовой одежды или нишевого парфюма: здесь не бывает «пробных партий» и действий по принципу «с чего-то надо начинать, давайте рискнем, а там видно будет». Газ должен быть «законтрактован» уже на момент своего извлечения из недр, и в Баку неоднократно подчёркивали, что наращивать добычу будут исключительно под долгосрочные контракты. Словом, выход экспорта на новое направление – это не только новые возможности, но и множество вопросов, которые необходимо решить – от технических до политических.

И, учитывая остроту темы, возможно, следовало ожидать и спекуляций, и домыслов, и попыток поставить всё с ног на голову. Но всё же в своих фантазиях некоторые западные СМИ превзошли себя: послушать их, как инициатором всей операции является Азербайджан, причём этот транзит выгоден исключительно Кремлю.

Оставим в стороне ироничные вопросы, каким образом этот транзит может быть выгоден Кремлю, если речь идёт о замене российского газа. Более того, Азербайджану ни с какой стороны не нужно влезать в рискованные политические комбинации, чтобы найти покупателей на свой газ: популярность «голубого топлива» из Азербайджана и так растёт, желание приобретать его выражают всё новые и новые страны.

Другой вопрос, что и Украина, и Европейский Союз обратились к Азербайджану с просьбой о поставках газа в Украину, а оттуда – в Центральную Европу. И именно в ответ на эту просьбу Азербайджан сегодня рассматривает варианты такого транзита.

При этом и Украина, и некоторые страны Евросоюза оказались в весьма уязвимом положении. Принцип pacta sunt servanda — «договоры должны соблюдаться» — слишком часто даёт сбой в политике, но несколько более серьёзно соблюдается в экономике. Так или иначе, Россия ещё в 2019 году договорилась о транзите своего газа через Украину в страны Центральной Европы. И этот газ продолжает идти, несмотря на боевые действия. Однако в следующем году действие этого соглашения заканчивается. И продлевать его в нынешней ситуации не желают ни в Киеве, ни в Брюсселе.

Теоретически газ в Европу поставляют и Азербайджан, и страны Северной Африки, и Норвегия, есть ещё поставки сжиженного газа из США и Катара… Но всё упёрлось в вопрос инфраструктуры, то есть трубопроводов, газохранилищ, газоперекачивающих станций…

Далеко не все страны имеют выход к морю, трубопроводы, идущие от морских терминалов к их территории, да и море, как в случае с Украиной, может оказаться зоной боевых действий. Да и создавать новую инфраструктуру – долго и дорого.

При этом ряд стран оказывается действительно в весьма уязвимом положении. Прежде всего, это сама Украина, где ещё к тому же в результате российских ракетно-бомбовых ударов сильно разрушена энергетическая инфраструктура. Остаться без газа рискуют Австрия и Словакия, где по традиции закупали большие объёмы российского газа, следующие через Украину. И на таком фоне появилась просьба от Украины и Евросоюза к Азербайджану о поставках газа по маршруту через Украину и далее в Европу – так, как поставлялись нефть и газ ещё в годы существования СССР.

Азербайджан на эту просьбу откликнулся, и сейчас идёт обсуждение технических деталей, в том числе использование украинских газохранилищ.

А любителям строить политическую конспирологию можем посоветовать только одно: не надо пытаться ловить чёрную кошку, скажем так, в азербайджанской газовой трубе. Её там точно нет. А есть просто желание продавать свой газ как экспортный ресурс и не подвести потребителей. И да, в отличие от многих, в Азербайджане не любят смешивать газ с политикой.

Отдел политики Minval.az