Союзничество, скрепленное печатью

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Три года назад, 15 июня, в Шуше президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган подписали Шушинскую декларацию о союзнических отношениях, что стало новым этапом в исторической вехе сотрудничества между двумя братскими странами. Документ был ратифицирован Милли Меджлисом Азербайджана 1 февраля 2022 года, а Великим национальным собранием Турции – 3 февраля того же года. И не зря стороны отмечают, что благодаря документу этому связи между странами вышли на самый высокий уровень, поскольку речь теперь идет о союзничестве.

В истории появления декларации все значимо. Взять хотя бы тот факт, что в ней были использованы знаменитые, ставшие историческими, высказывания двух национальных лидеров Азербайджана и Турции: «Радость Азербайджана – наша радость, его печаль – наша печаль», произнесенное легендарным Мустафой Кемалем Ататюрком, и «Одна нация – два государства», принадлежащие национальному лидеру Азербайджана Гейдару Алиеву. А чего стоит то, что документ был подписан главами государств в Шуше, в древней колыбели культуры не только Азербайджана, но и всего тюркского мира. Это очень знаково. Здесь же и привязка ее к Карскому договору от 13 октября 1921 года: Шушинская декларация появилась спустя 100 лет после подписания того документа. Это же прямая и очевидная историческая параллель, поскольку Карский договор, который хоть и был подписан после определения Азербайджанской Социалистической Республики в составе Советской России, но уже тогда определил основы экономических и политических отношений между двумя тюркскими народами.

Правда, с тех пор, вернее, с момента обретения Азербайджаном независимости, между нашими государствами были подписаны и другие очень важные международные документы, например, «Договор о развитии дружбы и всестороннего сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой» от 9 февраля 1994 года, «Протокол о сотрудничестве и взаимопомощи между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой» от 16 августа 2010 года и более поздний «Договор о стратегическом партнерстве и взаимопомощи между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой».

Тем не менее Шушинскую декларацию можно считать венцом этих отношений, поскольку, помимо успешного развития стратегического союзничества во всех сферах, он также налагает на стороны обязательства обеспечения взаимной военной безопасности.

Здесь нельзя не напомнить, что Турция стала первым государством, признавшим независимость Азербайджана 9 ноября 1991 года, а дипломатические отношения между странами были установлены 14 января 1992 года. В августе 1992 года открылось посольство Азербайджана в Турции. В последующие годы, в 1993-ем и 2004-ом соответственно, начали функционировать генеральные консульства Азербайджана в Стамбуле и Карсе. А генконсульства Турции в настоящее время действуют в Гяндже и Нахчыване. Но это чисто внешнеполитические отношения, что касается экономических, то перечислять их можно долго. Здесь и успешно реализуемые Азербайджаном и Турцией проекты Баку – Тбилиси – Джейхан, Баку – Тбилиси – Эрзурум, Баку – Тбилиси – Карс, TANAP и TAP. И наконец, скоординированная деятельность сторон в рамках международных и региональных организаций, включая ООН, Организацию экономического сотрудничества, Организацию исламского сотрудничества и Организацию тюркских государств.

Примечательно, что еще до подписания между Азербайджаном и Турцией Шушинской декларации, братская страна уже повела себя так, как будто документ уже действовал. Имеется в виду помощь сопредельной стороне союзнического договора в случае агрессии со стороны третьего государства. Ведь известны решительная позиция Турции и морально-политическая поддержка этого государства, его правительства и народа, оказанная Азербайджану в ходе 44-дневной второй Карабахской войны, начавшейся 27 сентября 2020 года в ответ на очередные военные провокации оккупационной Армении. И это было до того, как один из пунктов декларации вобрал в себя следующее: в случае наличия угрозы или агрессии со стороны третьего государства или государств в отношении независимости, суверенитета, территориальной целостности и безопасности границ одной из стран, стороны окажут друг другу необходимую помощь в соответствии с Уставом ООН.

И точно также, совершенно не основываясь на пункты Шушинской декларации, а побуждаемый порывом народа Азербайджан не мог остаться в стороне, когда 6 февраля прошлого года в результате сильного землетрясения, произошедшего в братской стране, погибли и были ранены десятки тысяч человек. Сразу после трагедии президент Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану и сказал, что наша страна разделяет горе Турции. По его поручению в братскую страну была отправлена команда спасателей в составе 420 человек и по прибытии на место происшествия она немедленно приступит к работе вместе с турецкими коллегами.

Завершить статью хотелось бы одним из пунктов Шушинской декларации: «стороны, обеспечивая необходимую государственную поддержку, будут и дальше развивать и углублять тесные связи, опирающиеся на общие ценности, в гуманитарной сфере, в области социальной защиты, науки, образования, здравоохранения, культуры, молодежи и спорта». И здесь охвачены практически все аспекты стратегического союза, подразумевающего принципы тесного сотрудничества между нашими братскими государствами. Естественно, с учетом взаимопомощи в сфере безопасности и обороны…

Рауф Насиров