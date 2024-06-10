Путин и Байден обменялись риторическими ударами

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Практически все мировые СМИ процитировали высказывания президента США Джозефа Байдена в российском векторе, которые он озвучил на прошлой неделе на мероприятии во французском Кольвиль-сюр-Мере (где похоронены сотни американских военных периода Второй мировой войны), которое изначально представлялось «кульминацией трехдневных церемоний, посвященных 80-й годовщине высадки союзников в Нормандии».

В целом, в отличие от ситуации, которая формировала мировую геополитику несколько десятилетий назад, сегодня происходят в корне иные нюансы. Уже заблаговременно ряд информационных ресурсов сообщили не просто о направленности ожидаемой речи Байдена во Франции, но и фактически процитировали ее отдельные места. А где тогда фактор неожиданности, всегда сопровождавший такого рода акции? Где умение подстраиваться под ситуацию, в особенности, на фоне того, что сегодня в мире обстановка нередко меняется в течение нескольких минут?

Ну да ладно, дело, так сказать, хозяйское. Важнейший момент же здесь в том, что небольшая речь Байдена стала как бы ответом на отдельные высказывания президента России Владимира Путина, которые он озвучил на сутки раньше на встрече с руководителями международных информагентств. Случайно или нет совпали данные даты выступлений двух президентов решать, конечно, читателю, мы лишь со своей стороны зафиксируем отдельные тезисы, оформленные официальными Москвой и Вашингтоном.

Прежде всего, оценив Джо Байдена как «предсказуемую» личность, Путин связал риторику и последние действия американского президента со «внутриполитической борьбой» в США, вследствие которой Соединенные Штаты «сжигают изнутри своё государство, свою политическую систему». Используя в преломлении к предпринимаемым Байденом шагам определение «мнимое лидерство в сфере демократии», он назвал очевидным для всего мира тот факт, что «преследование Трампа, тем более в судебном порядке, без прямых доказательств» является показателем «прямого использования судебной системы во внутриполитической борьбе». Но именно данный момент поспособствовал росту рейтинга Трампа на 6% и «увеличению сборов в его предвыборный штаб».

Не преминул Путин затронуть и «череду ошибок» американской администрации как на международной, так и на внутренней площадке, подчеркнув, что для Москвы нет принципиальной разницы, кто займет по итогам ноябрьских выборов кресло президента США. Как он отметил, США борются «не за Украину и за украинский народ, а за своё величие и лидерство в мире и ни в коем случае не хотят допустить какого бы то ни было успеха России именно потому, что считают, что в этом случае будет нанесён ущерб лидерству США». Потому «на поддержание статуса империи уходят «огромные ресурсы», способствуя лишь постепенному съезду «с орбиты». Вопрос только в том, «с какой скоростью [произойдет] сход с орбиты», ведь «никакого однополярного мира уже нет». А потому, резюмировал Путин, всем нужно сдерживать «свои амбиции» и научиться договариваться, что хотя и приведет к изменениям в мире, но вне «тех катаклизмов, которые всех так пугают».

Что касается речи Байдена, то он, прежде всего, провел параллель между «объединением сил союзников в 1944 г.» с нынешними «усилиями альянса НАТО по поддержке Украины», заявив, что «агрессия и жадность, желание доминировать и контролировать, менять границы силой» вечны, также как «борьба между диктатурой и свободой». Поэтому США, НАТО плюс «коалиция из более чем 50 стран твердо стоят на стороне Украины и не отступят».

Весьма симптоматично, что в своей статье Politico вспомнила период президентства Рональда Рейгана, подчеркнув, что хотя президенты-демократы не склонны брать его фигуру за образец, но «в преддверии своей поездки в Нормандию Джо Байден и Ко внимательно изучали, как консервативная икона использовала подобное паломничество сорок лет назад». Речь идет о двух французских выступлениях Рейгана в 1984 году, которые он посвятил «героическим жертвам тысяч американских солдат во время Второй мировой войны». Согласно Politico, данный подход помог Рейгану, в свете чего команда Байдена понадеялась «аналогичным образом привлечь внимание разочарованной публики». Потому нынешняя администрация запланировала для речи Байдена не только акцент на предоставление «дани уважения тем решающим битвам за свободу и демократию», но и выступление «с места, где стоял Рейган, на тех знаковых скалах, на которых развернулась война».

Согласно редакционной статье Politico, после тогдашней речи рейтинг Рейгана «взлетел более чем на 50%, и спустя несколько месяцев он на волне нового патриотизма, вызванного в значительной степени ностальгией по поколению Второй мировой войны, обеспечил себе победу на второй президентский срок «со значительным перевесом» над кандидатом от демократов. Интересно, что в этой же статье говорится о взятии Байденом на вооружение подхода Рейгана к внешнеполитической деятельности посредством реализации принципа «мир через силу». Возвращаясь к речи Джо Байдена отметим, что он не оставил без внимания и фактора Трампа, хотя и без прямой ссылки на своего конкурента. Так, Байден заявил о неактуальности аспекта «изоляционизма», что, по мнению ряда аналитиков, стало ответом на внешнеполитическую доктрину Трампа «Америка прежде всего». Таким образом, Москва и Вашингтон озвучили свои приоритеты. В целом, каких-то новых деталей в позиции Кремля и Белого дома не зафиксировано, но однозначно подтвердилось, что непосредственно американо (западно) – российская геополитическая повестка сегодняшнего дня, подкрепляемая китайским фоном, пусть и не всегда просматривающимся напрямую, является одной из важнейших составляющих развития общепланетарной ситуации на перспективу.

Теймур Атаев