МИД Азербайджана поздравил Пакистан с избранием в непостоянные члены Совбеза ООН.

Об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства в социальной сети «Х».

«Сердечно поздравляем братский Пакистан с избранием в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН. Это избрание свидетельствует о доверии международного сообщества к вкладу Пакистана в поддержание международного мира и безопасности», – говорится в публикации.

We wholeheartedly congratulate brotherly #Pakistan for its election as a non-permanent member of the UN Security Council.

This election represents the confidence of the international community in Pakistan’s contribution to international peace & security.@ForeignOfficePk

— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) June 8, 2024