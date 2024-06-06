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Алиев: Мы предложили Армении сообща упразднить МГ ОБСЕ

Алиев: Мы предложили Армении сообща упразднить МГ ОБСЕ

Сегодня существуют очень широкие связи в транспортной, энергетической, торговой, культурной и других сферах. Сегодня в центре внимания должны находиться также все другие области, связанные с безопасностью, военной, военно-технической сферами, потому что процессы, происходящие в различных частях мира, показывают, что нормы международного права игнорируются, не работают.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с председателями парламентов стран-членов ТЮРКПА. Его слова приводит «Азертадж».

«Мы видели это на примере Азербайджана на протяжении 28 лет. Минская группа на протяжении 28 лет якобы старалась решить карабахскую проблему. На самом же деле она пыталась ее заморозить, и 4 резолюции Совета Безопасности ООН были не более чем клочком бумаги. Поэтому мы сегодня обеспечили наше право, территориальную целостность на поле боя, силовым путем и в рамках международного права. Но правдой является и то, что у тебя должна быть сила, чтобы защитить свои права.

Что касается армяно-азербайджанского процесса, по-нашему мнению, несколько вопросов все еще остаются открытыми. Одним из них является конституция Армении, в которой содержатся территориальные претензии к Азербайджану. Во-вторых, необходимо положить конец необоснованным территориальным претензиям Армении к Азербайджану и Турции. Конечно, мы уже предложили это армянской стороне, чтобы Азербайджан и Армения вместе выступили с обращением к ОБСЕ для упразднения Минской группы. В ней нет никакой необходимости, она сейчас не функционирует. Мы де-факто не позволим ей функционировать. Что касается де-юре, то юридически она должна быть упразднена, и это покажет, насколько Армения искренна. Если Армения предпочтет сохранение Минской группы, значит их территориальные претензии к нам продолжаются», – добавил Алиев.

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