Генсек ООН: До COP29 необходимо принять максимальные меры по борьбе с изменением климата

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Нам необходимо решить большинство вопросов климатического финансирования к COP29, сказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем выступлении в Американском музее естественной истории 5 июня.

Генеральный секретарь напомнил о переговорах по климату в Бонне и предстоящих саммитах «Большой семерки» и «Большой двадцатки», сессии Генеральной Ассамблеи ООН и 29-й конференции ООН по климату, где страны должны «поставить перед собой максимально серьезные цели, максимально ускорить их достижение и в максимальной степени сотрудничать друг с другом». Необходимо срочно принять меры, особенно в следующие восемнадцать месяцев, а именно сократить выбросы, защитить людей и природу от экстремальных климатических явлений, расширить климатическое финансирование и оказать давление на индустрию ископаемого топлива.

Глава ООН привел опубликованные 5 июня данные Службы по вопросам изменения климата программы «Коперник», согласно которым май 2024 года стал очередным самым жарким месяцем за всю историю наблюдений. «Мы не просто в опасности. Мы и есть опасность. Но мы также можем решить эту проблему», – заявил Гутерриш.

Он подчеркнул, что почти 10 лет спустя после принятия Парижского соглашения осталось мало шансов удержать глобальное потепление в пределах 1,5 градуса Цельсия. «Совершенно новые данные ведущих климатологов, опубликованные сегодня, показывают, что оставшийся углеродный бюджет для удержания глобального потепления в пределах 1,5 градуса составляет сейчас около 200 миллиардов тонн. Мы сжигаем этот бюджет с безрассудной скоростью – выбрасывая в атмосферу около 40 миллиардов тонн диоксида углерода в год. При таких темпах выбросов весь углеродный бюджет будет исчерпан еще до 2030 года», – сказал Генеральный секретарь.

По его словам, глобальные выбросы должны снижаться на девять процентов каждый год до 2030 года, чтобы удержать потепление в пределах 1,5 градуса. Однако в прошлом году выбросы увеличились на один процент.

Генсек также отметил, что Всемирная метеорологическая организация сообщила сегодня о 80-процентной вероятности превышения среднегодовой глобальной температурной отметки в 1,5 градуса по крайней мере в один из следующих пяти лет. При этом в 2015 году вероятность преодоления такого предела была близка к нулю.

Есть также 50 процентов вероятности, что средняя температура за весь следующий пятилетний период будет на 1,5 градуса выше, чем в доиндустриальную эпоху, сказал Гутерриш.

«Все зависит от того, какие решения примут – или не примут – мировые лидеры, особенно в следующие восемнадцать месяцев», – заявил глава ООН.

Он напомнил о переговорах по климату в Бонне и предстоящих саммитах «Большой семерки» и «Большой двадцатки», сессии Генеральной Ассамблеи ООН и 29-й конференции ООН по климату, где страны должны «поставить перед собой максимально серьезные цели, максимально ускорить их достижение и в максимальной степени сотрудничать друг с другом».

Глава ООН также напомнил о том, что в апреле «Большая семерка» открыла Центр ускорения адаптации. К 29-й сессии конференции ООН по климату эта инициатива должна воплотиться в конкретные действия, подчеркнул Гутерриш, для оказания поддержки развивающимся странам в разработке инвестиционных планов адаптации и их реализации на практике.

Уже сегодня мы выходим за пределы возможностей нашей планеты, напомнил Генсек, и при этом нарушается принцип климатической справедливости, поскольку больше всего страдают те, кто меньше всего виноват в возникновении кризиса.