ОТГ благодарит Азербайджан за постоянную поддержку

Организация тюркских государств (ОТГ) опубликовала поздравительное послание по случаю 28 Мая – Дня независимости Азербайджана.

Обращение опубликовано на официальном аккаунте ОТГ в социальной сети X.

В обращении, подписанном генеральным секретарем организации Кубанычбеком Омуралиевым, говорится: «От имени Организации тюркских государств передаю самые искренние поздравления правительству Азербайджана и братскому азербайджанскому народу по случаю 28 Мая – Дня независимости.

Организация тюркских государств, основанная на принципах братства и дружбы между тюркскими государствами, является структурой, приверженной ценностям независимости, суверенитета, территориальной целостности и нерушимости международно признанных границ.

Важный вклад Азербайджана в развитие партнерства и интеграции в рамках нашей организации играет важную роль в укреплении мира, стабильности, безопасности и процветания не только наших государств-членов ОТГ, но и для всего региона.

Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы еще раз выразить свою глубокую благодарность Азербайджану за постоянную поддержку ОТГ. В этот знаменательный день желаю процветания и счастья всему азербайджанскому народу».

Congratulatory message of the @Turkic_States Secretary General H.E. Ambassador @KubanOmurali on the occasion of #28May – the #IndependenceDay of the Republic of #Azerbaijan🇦🇿:

▶️ https://t.co/cCj86Jwz6q

***

TDT Genel Sekreterinin #28Mayıs – #AzerbaycanCumhuriyeti’nin🇦🇿… pic.twitter.com/9e3YCXaCjW

— Organization of Turkic States (@Turkic_States) May 27, 2024