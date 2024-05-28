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ОТГ благодарит Азербайджан за постоянную поддержку

ОТГ благодарит Азербайджан за постоянную поддержку

Организация тюркских государств (ОТГ) опубликовала поздравительное послание по случаю 28 Мая – Дня независимости Азербайджана.

Обращение опубликовано на официальном аккаунте ОТГ в социальной сети X.

В обращении, подписанном генеральным секретарем организации Кубанычбеком Омуралиевым, говорится: «От имени Организации тюркских государств передаю самые искренние поздравления правительству Азербайджана и братскому азербайджанскому народу по случаю 28 Мая – Дня независимости.

Организация тюркских государств, основанная на принципах братства и дружбы между тюркскими государствами, является структурой, приверженной ценностям независимости, суверенитета, территориальной целостности и нерушимости международно признанных границ.

Важный вклад Азербайджана в развитие партнерства и интеграции в рамках нашей организации играет важную роль в укреплении мира, стабильности, безопасности и процветания не только наших государств-членов ОТГ, но и для всего региона.

Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы еще раз выразить свою глубокую благодарность Азербайджану за постоянную поддержку ОТГ. В этот знаменательный день желаю процветания и счастья всему азербайджанскому народу».

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