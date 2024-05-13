Уж больно Баграт напоминает русского священника Гапона из ХХ века

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На вопрос: «Кто такой поп Гапон?» школьники советского времени без запинки ответили бы: «Провокатор и агент полиции, который 9 января 1905 г. возглавил шествие недовольных, спровоцировав тем самым убийство мирных жителей солдатами». Речь идет о событии в Санкт-Петербурге, известном как «Кровавое воскресенье». Говоря более понятными на сегодня терминами, священник Георгий Гапон являлся агентом полиции. Наверняка сегодня об этой истории знают намного меньше людей, чем в советское время. Но от этого она не становится менее значимой с точки зрения того, как заинтересованным политическим силам можно использовать толпу недовольных в собственных интересах.

Наверняка прочитавшим эти строки уже понятно, о чем тут идет, ежели провести параллель с происходящим сегодня в Армении, где священник Баграт как-то вдруг побратался с политической оппозицией. А потому почерк его действий, однозначно, напоминает линию поведения священника Георгия Гапона (известного как поп Гапон), действовавшего под крышей охранного отделения. И даже не брезговавшего финансовой подпиткой.

Но самое интересное, когда начинаешь копаться в этом деле 1905 г., на поверку выходят вообще вопиющие нюансы той российской истории. Если очень коротко, то в начале ХХ века в Российской империи родился феномен, именовавшийся «полицейским социализмом». С 1901 г. в главных городах России стали возникать организации рабочих, инициированные никем иным, как начальником Московского охранного отделения Сергеем Зубатовым. По его словам, тем самым полиция намеревалась перехватить преимущество у политических сил, которые поднимали рабочих против власти, а потому нашпиговывала оппозицию «легальным рабочим движением».

К деятельности одного из родившихся таким путем обществ как раз и был привлечен священник Гапон, познакомившийся с С.Зубатовым. По признанию последнего, он согласился с внедрением Г.Гапона «в среду рабочих через единомышленных мне лиц», поскольку тот был рекомендован «петербургским градоначальством, как состоявший на самом лучшем счету». Очевидно, особых комментариев здесь не нужно, поэтому рассмотрим, а что же произошло дальше?

Ставший с 1904 г. настоятелем церкви Св.Благоверного князя Михаила Черниговского при Санкт-Петербургской городской пересыльной тюрьме Гапон возглавил к тому времени подконтрольное соответствующим российским структурам «Собрание русских фабрично-заводских рабочих г. Санкт-Петербурга». Не вдаваясь в подробности события, чтобы не загружать читателя информацией 120-летней давности, отметим, что именно он призвал рабочих, да к тому же, с женами и детьми, направиться 9 января 1905 г. к резиденции русского царя, чтобы передать ему петицию об ущемлении прав рабочих и их бедственном положении: «Дай возможность народу самому вершить свою судьбу, сбрось с него невыносимый гнёт чиновников». До правителя было доведено, что в случае отсутствия его реакции участники шествия готовы умереть на площади перед резиденцией самодержца. Как результат, 9 января 1905 г. по толпе (50 тыс. человек), спровоцированной речами и действиями Гапона, был открыт огонь кавалерийским отрядом. Свыше 4500 человек были убиты и ранены.

Ну вот скажите, разве здесь не просматривается параллель с происходящим ныне в Армении, где настоятель Тавушской епархии, архиепископ Баграт Галстанян, уже сколько времени поднимает армян на борьбу против власти? Интересно, а знают ли участники армянских шествий, что есть «Кровавое воскресенье»? Или, скажем, под чьей крышей и в каких целях действует Баграт? Ведь вся его деятельность в последние дни один к одному напоминает почерк того самого попа Гапона. Аналогично которому Баграт провоцирует соотечественников на митинги и демонстрации, чтобы власти дали ответ на озвученные вопросы.

Так на кого ориентируется поп Баграт? Хотя это внутреннее дело Армении, и наши географические соседи сами разберутся, в конце-концов, кто есть кто. И что есть что. Мы, со своей стороны, лишь попытались провести определенные параллели с одним из эпизодов российской истории, уж больно напомнившую происходящее сегодня в Армении. На фоне чего востоковед Вардан Восканян назвал Баграта «харизматичным духовно-общественным лицом всей Армении, который может собирать и управлять площадью, заполненной десятками тысяч людей, и чье слово и дело в эти дни формируют самые важные пункты повестки армянского общества».

О попе Гапоне говорили так же. Пусть и 120 лет назад.

Теймур Атаев