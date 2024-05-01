The National Interest о Рубене Варданяне: Нобелевская премия мира снова «убила сатиру»

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Издание The National Interest опубликовало статью об абсурдности выдвижения военного преступника Рубена Варданяна на Нобелевскую премию мира. Автором статьи является Тарас Кузио, профессор политологии в Национальном Украинском университете в Киеве и член Общества Генри Джексона.

Представляем статью с переводом, но без изменения.

Нобелевская премия мира, названная The New York Times «Нобелевской военной премией», когда она была вручена Генри Киссинджеру в 1973 году за годы безудержной поддержки неудачных и кровавых действий Америки во Вьетнаме и Камбодже, редко обходилась без скандалов.

А среди недавних неуместных победителей можно упомянуть премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда (2019 год), который обещал после получения награды «трудиться за мир каждый день», но вскоре после этого убил сотни тысяч эритрейцев, а также Барака Обаму (2009 год), который в своей предвыборной кампании боролся против войны, но к моменту церемонии вручения награды уже поручил нарастить войска на 30 000 человек в Афганистане. Тем временем в международной «галерее злодеев» бывших кандидатов выделяются Адольф Гитлер и Бенито Муссолини (1939 год), Иосиф Сталин (1945 и 1948 годы) и Владимир Путин (2020 год), последний — через шесть лет после начала вторжения в Украину и незадолго до начала полномасштабной войны.

К этому списку добавилось имя Рубена Варданяна, гораздо менее известного российско-армянского олигарха, близкого к Кремлю. США хотели ввести санкции против Варданяна из-за его значительной роли в качестве главного отмывателя денег Кремля, ответственного, по данным OCCRP, за «помывку» 4,6 миллиарда долларов через печально известную «Прачечную» «Тройка», сосредоточенную вокруг российского частного банка «Тройка Диалог», который он основал.

Среди предыдущих наград Варданяна санкции, недавно наложенные Украиной, выявлена его роль в высшем руководстве авиаперевозчика Волга-Днепр, с крупным контрактом с российскими военными, финансирующими действия, направленные на подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Варданян — не единственный номинант 2024 года, вызывающий недоумение. На самом деле его имя добавлено в список, где уже значатся Джулиан Ассанж и Илон Маск. Интересные личности, безусловно, но читатели, вероятно, согласятся, что очень сомнительно, что они являются величайшими защитниками мира в истории человечества.

Очевидный вопрос: почему нобелевские руководители позволяют запятнать свою престижную репутацию таким образом? Ответ на удивление прост: их собственные правила мешают им, как и в 1939 году, блокировать номинации, которые могут навредить их репутации. Фактически список тех, кто имеет право предлагать имена кандидатов на Нобелевскую, настолько широк, что включает каждого профессора из любого университета мира, наряду с разнообразными адвокатами, председателями мыслительных центров, не подлежащими ответственности НПО и политиками (опять же, независимо от режима и, следовательно, ни одна страна не исключена).

Чтобы быть удостоенным статуса номинанта на Нобелевскую премию мира, достаточно, чтобы кто-то из этого удивительного, неограниченного списка предложил ваше имя — без всяких вопросов. И хотя Нобелевский комитет не анонсирует имена, нет ничего, что помешало бы кому-либо еще, будь то кандидат или лоббист, хвастаться фальсифицированной номинацией.

Этот простой факт объясняет, почему кто-то вроде Варданяна попадает в список. Хотя, возможно, никто не признался бы в поддержке его номинации. Утверждают, что Кремль «активно лоббирует» его в своих интересах.

Здравомыслящие люди не верят, что его кандидатура имеет хоть малейший шанс на серьезное рассмотрение. В настоящее время он находится под арестом в Азербайджане за подстрекательство межэтнической вражды в Карабахе во время своего краткосрочного пребывания на должности «президента» незаконного режима «арцах» – эту позицию он занимал как агент Кремля, о чем даже бывший армянский военный начальник Самвел Бабаян публично признался.

«Святость», даруемая за то, что тебя называют вместе с другими обладателями Нобелевской премии мира, означает, что процесс номинации превратился в дешевое соревнование в получении репутационных бонусов за политическое манипулирование. В средние века дела управлялись лучше, когда Католическая церковь предоставляла «индульгенции» за грехи богатых и порочных. По крайней мере, Ватикан получал крупные денежные платежи взамен. Комитет Нобелевской премии просто платит — и тем самым выглядит глупо.

Великий американский комик и автор песен Том Лерер описал день, когда Киссинджер получил Нобелевскую премию мира, как «день, когда умерла сатира». И все же, несмотря на контроверзии с победителями, Нобелевская премия мира сохраняет, на бумаге, поистине благородную миссию, изложенную в завещании основателя: признавать «лицо или организацию, которая принесла наибольшую пользу человечеству в области мира». Вместо этого институт позволяет себе превратиться в открытое приглашение к нехорошим PR-трюкам и репутационной помывке.

Сторонники нобелевской институции могут справедливо указать на действия, которые она уже предприняла, чтобы устранить некоторые причины ущерба, нанесенного репутации. Удар по репутации, вызвавший скандал в 2018 году, связанный с сексом и коррупцией, в котором фигурировали члены Комитета, привел к тюремному заключению, временной приостановке премии и крупной чистке элиты, считающей себя выше всех.

Пришло время для еще одного, более радикального изменения. Премиальный комитет должен переписать свои собственные правила, радикально сократить список тех, кто имеет право предлагать имена номинантов, тем самым пресечь использование номинаций как PR-акций для нечестных целей. Иначе альтернативное движение выглядит как полезный идиот на службе у темных сил во все более глупой, скандальной и шутовской игре.

Minval.az