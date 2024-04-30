Экономист: В сельскохозяйственном секторе должны произойти радикальные перемены

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Благодаря стремительному экономическому росту и социальным переменам за двадцать лет Азербайджан проделал громадный путь и утвердился в верхнем диапазоне стран со средним уровнем дохода. Однако многое еще предстоит сделать. Согласно докладу эксперта ООН по праву на продовольствие Хилала Элвера, побывавшего в Азербайджане еще в доковидные времена, страна должна диверсифицировать свою экономику и оказывать более эффективную поддержку малым фермерским хозяйствам, сталкивающимся с проблемами изменения климата, нехватки воды и с другими потрясениями.

С момента выхода этого доклада прошло уже 5 лет. За это время Азербайджан пережил коронавирус, вернул свои исторические земли. Но сильно ли изменилась жизнь азербайджанских фермеров? Об этом сотрудник издания Minval.az побеседовал с экономическим экспертом Тогрулом Машаллы, отметившим в разговоре, что, по сути, проблемы азербайджанских фермеров никуда не делись, из года в год одни и те же.

Первым фактором экономист отметил неподходящие для сельского хозяйства климатические условия. Далее следовали извечные проблемы в сфере мелиорации, ирригации, водоснабжения, которые заставляют сельскохозяйственную сферу страны «биться в падучей».

«14 марта в ходе международной конференции «Бакинская водная неделя» министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов заявил, что в 2023 году из-за нехватки воды около 160 тыс. гектаров азербайджанских земель пришли в негодность. И это связано с тем фактом, что своей воды в Азербайджане не так много. Кроме того, распиаренные оросительные системы не столь эффективны, ибо даже на правительственном уровне уже признали, что системы эти теряют половину воды, пока она дойдет до фермеров. Более того, в последние годы в Азербайджане наблюдается засуха, и поэтому объем воды, подаваемый в эти линии, не сокращается. Согласно данным Государственного агентства водных ресурсов, 80% годового потребления воды в Азербайджане приходится на орошение сельхозугодий», – отметил Т.Машаллы.

По его словам, главная проблема орошения заключается в том, что при поставках воды из источника до сельхозугодий теряется около 30-50% воды. А все потому, что сельхозугодия по-прежнему поливаются при помощи оросительных каналов. Ни в одной развитой стране мира такой метод орошения не приветствуется, так как при поставках часть воды испаряется. А для предотвращения потерь необходимо перейти к совершенно новому подходу – использованию закрытых труб, чтобы сохранить драгоценную влагу.

«Правда, в этом году было принято решение о Верхнем Карабахском водоканале – крупнейшем канале страны, и, возможно, после это ситуация поменяется: водораспределение станет более эффективным. В любом случае внедрение грамотного и качественного водораспределения займет как минимум несколько лет. Но вопрос нужно решать, так как вода распределяется неравномерно из-за крупных агрохолдингов, перехватывающих воду и получающих ее больше, чем остальные, на что постоянно жалуются мелкие фермеры. Но справедливости ради стоит отметить, что и фермеры, и агрохолдинги нередко используют неэффективные методы полива», – сказал эксперт.

Машаллы отметил непрекращающуюся зависимость сельского хозяйства страны от импорта – начиная от техники, которая, к сожалению, практически не обновляется. По его словам, земли в Азербайджане используются не совсем эффективно.

«В частности, агрохолдинги используют земли, не предназначенные для растениеводства, что увеличивает давление на всю сельскохозяйственную систему, начиная от системы орошения и заканчивая плодородностью земель. Необходимы более радикальные шаги, связанные с земельной реформой», – считает Машаллы.

Коснулся экономист так же и вопроса фонда семян. По его словам, недавний отчет Счетной палаты выявил проблемы в семенном хозяйстве, в частности тот факт, что производство семян в нашей стране находится на низком уровне.

«В этой сфере мы так же зависим от импорта. Согласно отчету, 88-93% новых сортов семян, зарегистрированных в течение 2019-2022 годов в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, допущенных к использованию для производства сельхозпродукции на территории страны, привозятся из-за рубежа. А это результат слабой организации селекционной работы в местных научно-исследовательских институтах и один из показателей того, насколько высок уровень зависимости от зарубежных сортов. При этом семена, импортируемые в Азербайджан, не отличаются высоким качеством, это далеко не первая или вторая репродукция, это не элитные и не суперэлитные сорта, потому что местным производителям сельхозпродукции гораздо выгоднее приобрести т.н. «бюджетные» низкокачественные семена, к сожалению, снижающие урожайность.

Развивать данную сферу можно, но на развитие, опять же, уйдет время. Как я уже отметил, в нашей стране весьма специфические климатические условия, и потому следует выводить климатически выгодные и эффективные сорта семян, способные адаптироваться к почвенным условиям страны. Будет развиваться наука, будут выводиться качественные и продуктивные сорта, и только тогда можно будет слезть «с иглы импорта». Ну, и, конечно же, следует максимально увеличить финансирование, вкладываться в работу генетиков и селекционеров. Других вариантов нет», – резюмировал Тогрул Машаллы.

Яна Мадатова