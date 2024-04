Джаббаров провел встречу с министром энергетики Саудовской Аравии (фото)

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с министром энергетики Саудовской Аравии Абдулазизом бен Салманом Аль Саудом.

Об этом он сообщил в социальной сети Х.

«В рамках визита в Королевство Саудовская Аравия на встрече с министром энергетики этой страны Абдулазизом бен Салманом Аль-Саудом мы обменялись мнениями о целях экономического развития наших стран, перспективах развития совместной деятельности и совместных инициативах в сфере энергетики», – отметил он.

As part of our visit to the Kingdom of #SaudiArabia, we had a meeting with HRH Abdulaziz bin Salman Al Saud, the Minister of Energy of Saudi Arabia. During the meeting, we exchanged views on our country’s economic development goals, joint activities in the field of #energy, as… pic.twitter.com/uMU7f16RgE

— Mikayil Jabbarov (@MikayilJabbarov) April 28, 2024